Asti-Cuneo, Gribaudo (PD): "Preoccupati per l'ennesimo stop. Scaricabarile tra Regione e Governo, trovino soluzioni"

“Dopo averla data già per cosa fatta, arriva un nuovo stop alla Asti - Cuneo. A detta del Ministro Salvini, sarebbe stato un non precisato “sovrintendente” a bloccare ancora l’iter burocratico. Siamo preoccupati - così Chiara Gribaudo, deputata PD - c’è grande approssimazione e continua lo scaricabarile tra Regione e Governo. Non si conoscono le ragioni del “no" del Ministero della Cultura, così come non abbiamo nessuna notizia sulle contromisure immaginate dal Ministro alle Infrastrutture. Chiediamo chiarimenti a chi aveva fatto dello “sblocca cantieri” il suo manifesto da campagna elettorale. Trovino soluzioni immediate - continua Chiara Gribaudo - parliamo di un’infrastruttura di importanza fondamentale per la provincia di Cuneo e per il Piemonte, che per superficialità di qualcuno rischia di subire nuovi ritardi e perdere i finanziamenti".