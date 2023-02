"Bene lo sblocco al progetto della cittadella sportiva: Cuneo si sviluppa, anche, sul lato Gesso"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera pervenuta in redazione e firmata dal lettore Dario Ghisolfi, che commenta lo sblocco del TAR al progetto di realizzazione della 'cittadella dello sport' nell'area vicina al supermercato Grande Cuneo.



***



Ho letto, con piacere che la cittadella dello sport prevista nella zona a fianco Conad (ex Auchan) si fara davvero dopo che il ricorso al TAR degli ambientalisti e stato respinto.



Credo sia un progetto importante per la nostra citta, che comincia a espandersi anche sul lato Gesso dopo essersi espansa sull'altro e verso Borgo San Dalmazzo sin dal dopoguerra. La zona in questione, che fa quadrato tra Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie, Bombonina, Trucchi, Roata Canale e Spinetta, nei prossimi decenni sara sotto i riflettori del progresso perché il progetto della cittadella dello sport non è lunico, ma il primo.



Con gli ambientalisti sono d'accordo affinche questi progetti vengano dosati dalle amministrazioni in maniera diligente evitando di commettere errori, come l'espansione che c'è stata sul lato Stura: speriamo che i nostri nipotini, tra 30/40, anni possano portare i loro figli in questa zona, servita da parchi e aree di aggregazione sociale.