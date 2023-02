Da oggi nuovo assetto per il mercato dell'Altipiano a Mondovì

Ha preso il via ufficialmente questa mattina, mercoledì 8 febbraio, la sperimentazione del nuovo assetto del mercato rionale dell’Altipiano a Mondovì, che ogni mercoledì mattina, in forma tradizionale, si distende tra gli spazi di piazza Monteregale.

L'iniziativa, annunciata nelle scorse settimane (leggi qui), durerà in via provvisoria per i prossimi sei mesi. Ecco le novità: tutti i produttori della filiera corta a chilometro zero saranno accorpati in via Dante Alighieri, creando così un piccolo polo d’eccellenza nel nome della qualità e della sostenibilità.

Ricavati inoltre nove posteggi con metratura 4x6 che da un lato andranno a comporre l’offerta agricola mercatale e dall’altro assicureranno più spazi su piazza Monteregale.

Una novità che l’Amministrazione comunale ha voluto introdurre dopo l’incontro con i rappresentanti della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (F.I.V.A.) della Confcommercio di Cuneo, condivisa con i singoli produttori agricoli e le associazioni di categoria più rappresentative.