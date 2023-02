Eric Gobetti presenta il suo libro sulle Foibe alla biblioteca di Chiusa Pesio, ma CasaPound protesta

Polemica a Chiusa di Pesio per l'incontro che si svolgerà questa sera, mercoledì 8 febbraio, in biblioteca con lo storico Eric Gobetti che presenterà il suo libro "E allore le Foibe?". Un incontro, in occasione del Giorno del Ricordo, che va ad aggiungersi alla ricca offerta di appuntamenti che la biblioteca civica "Alberione" propone tutto l'anno.

Un saggio storico, edito da Laterza, che si pone come obiettivo quello di raccontare i fatti in maniera anche un po' provocatoria, come emerge chiaramente dal titolo, diventato il refrain tipico di chi sostiene il risorgente nazionalismo italico e vuole zittire l’avversario. Mi di cosa parliamo quando parliamo di foibe? Cosa è successo realmente?

Un appuntamento contestato da CasaPound, come già avvenuto in altre regioni d'Italia, che nella notte ha tappezzato il paese di manifesti con il viso di Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.

"Riteniamo che questo sedicente storico - si legge in una nota del movimento - sia assolutamente inidoneo a discettare delle terribili sofferenze inferte agli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia dai comunisti jugoslavi. Censuriamo fermamente l'operato dell'amministrazione comunale di Chiusa Pesio, che avrebbe promosso nella biblioteca civica la presentazione di un "pamphlet" giustificazionista, dal titolo vagamente ironico e già solo per questo profondamente offensivo, oltre che fazioso. La presenza di Eric Gobetti si pone in netto e fragoroso contrasto con le finalità del Giorno del Ricordo".

Il libro - come indicato nella descrizione - vuole essere un'occasione di"Fact Checking" non propone un'altra verità storica precostituita, non vuole negare o sminuire una tragedia. Vuole riportare la vicenda storica al suo dato di realtà, prova a fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze.

Con l’intento di evidenziare errori, mistificazioni e imbrogli retorici che rischiano di costituire una ‘versione ufficiale’ molto lontana dalla realtà dei fatti. È un invito al dubbio, al confronto con le fonti, nella speranza che questo serva a comprendere quanto è accaduto in anni terribili.

La serata è in programma alle 21 di questa sera presso la biblioteca civica, per garantire il sereno svolgimento della serata l'incontro sarà presidiato dalle Forze dell'Ordine.