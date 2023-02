Lavori nella biblioteca di Boves: dal 15 febbraio apre sede provvisoria al secondo piano del Municipio

A causa di alcuni importanti lavori di riqualificazione, a partire da oggi, mercoledì 8 febbraio, chiude provvisoriamente la Biblioteca comunale di Boves.

Al fine di non far mancare il servizio, tanto apprezzato da bovesani e non, a partire dal 15 febbraio verrà aperta una sede provvisoria al secondo piano del Municipio. Per accedere ai nuovi locali basterà utilizzare l’ingresso di piazza Borelli 6 e raggiungere il secondo piano.

Per le persone con disabilità è consigliato l’ingresso da piazza Italia 64, con accesso all’ascensore al piano terra.

Nonostante lo spazio più ridotto saranno a disposizione degli utenti oltre 6 mila libri e le novità del momento.

Continueranno poi a svolgersi regolarmente, nei nuovi locali provvisori, anche i vari laboratori e le letture animate dedicate a bambini e ragazzi.

A breve verrà proposto il nuovo calendario di eventi e appuntamenti culturali della Biblioteca.

I nuovi orari di apertura al pubblico saranno:

Lunedì (chiuso)

Martedì dalle 15 alle 18

Mercoledì dalle 10 alle 12

Giovedì dalle 15 alle 18

Venerdì (chiuso)

Sabato dalle 10 alle 12.

Mail: biblioteca@comune.boves.cn.it

Telefono: 0171 391 811