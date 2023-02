Le montagne cuneesi celebrano l’oro mondiale della "piuma d’acciaio" Marta Bassino

Grande la gioia degli appassionati e di tutto il territorio cuneese per l’affermazione con la quale oggi la borgarina Marta Bassino ha conquista la medaglia d’oro nella gara di Super-G ai Mondiali di Méribel in Francia. La neo campionessa mondiale della Nazionale Italiana di Sci Alpino si è imposta con una gara magistrale, davanti all’atleta statunitense Mikaela Shiffrin. Terzo posto a pari merito per l’austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Vicfhoff Lie.



La Camera di Commercio di Cuneo, l’Atl del Cuneese, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, l’Associazione per il Turismo Outdoor-Wow, Cuneo Neve e l’Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime - enti firmatari del protocollo d’intesa a sostegno dell’immagine di Marta Bassino in qualità di testimonial delle montagne cuneesi - "celebrano la sua vittoria e augurano alla 'Piuma d’acciaio' di proseguire il cammino mondiale, regalando al suo territorio altre soddisfazioni".



"Restiamo in trepidante attesa dei prossimi appuntamenti che vedranno protagonista la campionessa borgarina – fanno sapere i diversi enti del territorio –: il Parallelo di mercoledì 15 febbraio, alle ore 12, e lo Slalom Gigante previsto per giovedì 16 febbraio, alle ore 10 (prima manche). Forza Marta!".