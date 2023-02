Una squadra dei Vigili del Fuoco da Cuneo è intervenuta questa notte (mercoledì 8 febbraio) intorno alle 3 in piazza dell’Ala a Vernante per la segnalazione di incendio alla canna fumaria di un condominio.

Giunti sul posto i pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per circoscrivere ed in seguito spegnere le fiamme mettendo in sicurezza la zona.

Non risultano danni gravi all’immobile, né feriti.