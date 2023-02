Ditta di noleggio autoscale: tutti quelli che ne hanno bisogno

A chiunque è capitato di fare un trasloco, di comprare un divano e doverlo portare fino ad un piano alto di un palazzo e quando si è alle prese con queste situazioni, sicuramente, ci si chiede se è possibile utilizzare un macchinario specifico che semplifichi il lavoro.

È In questo caso che ci si rivolge a una ditta di noleggio autoscale, ovvero un’azienda che, oltre ad occuparsi de servizio dei trasporti e dei traslochi nazionali ed internazionali, mette a disposizione anche il servizio di noleggio autoscale. Per cui servirsi di un’autoscala o di una scala per traslochi potrà fare la differenza e portare a termine il lavoro senza stress e in piena sicurezza. L’autoscala è un’apparecchiatura specializzata nel sollevamento aereo di oggetti e materiale piuttosto pesante.

La ditta di noleggio autoscale garantisce un servizio rapido e sicuro e dispone solo dei migliori mezzi, in base ad ogni esigenza specifica. L’autoscala molto utile per traslochi soprattutto pesanti, è costituita fondamentalmente da un camioncino dove è montato sul suo pianale un braccio telescopico regolabile. Su questo braccio vi sono delle apposite guide dove scorre una cesta di metallo costruita per trasportare o sollevare più persone o oggetti fino ad un massimo di circa 500 kg e viene messa in funzione attraverso un sistema idraulico. Si tratta quindi di una struttura realizzata in modo da trasportare il carico e lo scarico ad altezze diverse, muovendo la cesta verso l’alto e verso il basso in modo semplice, intuitivo e senza il minimo sforzo.

Succede quindi che questi mezzi specializzati potrebbero essere utili almeno una volta nella vita, specie quando si tratta di fare un trasloco nella propria abitazione, quando bisogna cambiare ufficio, o magari solo per spostare dei mobili da un piano elevato. Per questo motivo il servizio di noleggio autoscale e l’utilizzo di questi mezzi si rivelano indispensabili e possono essere di grande aiuto.

Dato che l’utilizzo di queste apparecchiature non prevede operazioni che durano più di qualche giorno è consigliabile il noleggio che sicuramente non ha costi elevati ed è vantaggioso nelle tempistiche. Inoltre le autoscale a noleggio sono dei mezzi utili anche per ditte di facchinaggio, ditte di trasloco, mobilifici e trasportatori.

Chi potrebbe aver bisogno di un’autoscala

In questo settore lavorano professionisti competenti ed esperti nel fornire servizi di trasloco e di sgomberi, specializzati nello spostamento di grandi quantità di merci, sia dal punto di vista del volume che dal punto di vista del peso. Quando queste merci non possono essere spostate all’interno del vano scale o non si riesce a farli entrare in ascensore oppure si devono spostare divani o elementi di arredi che non passano dalla porta, l’utilizzo di un’autoscala è la soluzione ideale nell’ambito dei traslochi e degli sgomberi, è possibile che venga noleggiata da una ditta così come da un cittadino privato.

L’autoscala quindi si usa principalmente quando di deve spostare merce nel senso verticale, bisogna quindi scegliere questo tipo di mezzo con una scala che si estende in maniera corretta fino al punto dove si deve portare la merce, questo perché la differenza tra un piano basso e un piano alto è piuttosto notevole.