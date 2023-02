Il successo di TIGI®, innovativi prodotti per capelli creati dai parrucchieri per i parrucchieri…e non solo

Con la grande determinazione di chi vuole ottenere quello di cui ha bisogno senza accontentarsi di quello che ha a disposizione, nasce nel 1986 il brand TIGI® dall’idea dei 4 fratelli Mascolo di ribaltare l’estetica raffinata delle acconciature tipiche di quegli anni. Con un brand che è stato definito “il marchio dei capelli ribelli per eccellenza”, Antony Mascolo e i suoi fratelli hanno spalancato le porte a una nuova creatività che ha infranto tutte le regole nel mondo dell’hairstyle e dell’hairdressing.

Entriamo nel mondo creativo di TIGI®: dalle sue origini alla sua filosofia alle fantastiche linee di prodotti professionali per capelli BED HEAD, BED HEAD Artistic EditionTM e Catwalk, conosciamo un modo non-convenzionale di fare dei capelli ribelli un’opera d’arte che porta la firma di parrucchieri creativi.

TIGI®: dall’idea delle origini al successo

1986. Metà anni 80. In tv e al cinema, nei teatri e sulle passerelle così come per le strade cittadine, sono le permanenti e le acconciature ben definite che dominano la scena. È in questo contesto che viene fuori la ribellione dei fratelli Mascolo alle regole dell’hairstyle e dell’hairdressing. Col desiderio di dare ai capelli nuova forma – non convenzionale – decidono di creare i prodotti per capelli innovativi che permettessero loro di creare “acconciature ribelli” e lanciare una nuova moda. Con la passione per la sperimentazione creativa e la voglia di esprimersi senza paura, hanno letteralmente ribaltato il mondo dei prodotti per lo styling, rendendo TIGI famosa per le sue innovazioni tecnologiche e il suo packaging iconico. TIGI® è stato concepito dai fratelli Mascolo proprio per fornire loro gli "strumenti liquidi" per acconciare e rifinire le loro acconciature.

Nel 1996, Anthony Mascolo ha co-fondato Bed Head, spinto dal desiderio di fare le cose in modo diverso. Ha creato prodotti adatti a parrucchieri audaci che, proprio come lui, desideravano spingersi oltre ogni limite.

Nel 2004 il marchio ha visto un’ulteriore espansione con il lancio di Catwalk by TIGI.

Dalla fondazione di TIGI nel 1986 alla creazione di Bed Head by TIGI nel 1996, fino all'espansione del marchio con il lancio di Catwalk by TIGI nel 2004, TIGI ha molti risultati a cui guardare con orgoglio ed è oggi diventata una star del settore e un must-have per i parrucchieri.

TIGI®: la filosofia del marchio dei capelli ribelli

TIGI è un marchio per la cura dei capelli fortemente influenzato dalla moda. Quando gli è stato chiesto come ha fatto a realizzare personalmente ciò che ha fatto dal giorno in cui TIGI® è nata, Anthony Mascolo ha risposto: "Sono motivato e creativo, ma tutto ciò che ho realizzato è stato fatto con molto duro lavoro, molti voli attraverso l'Atlantico e un grande team di persone dietro di me: i miei fratelli, mia moglie Pat e i parrucchieri che hanno lavorato con me per 20 anni o più, tra cui Akos Bodi e Thomas Osborn. Da solo non ce l'avrei fatta. Sono appassionato di parrucchieri e di immagini e credo nel dare opportunità ai talenti di domani, così come sono stato sostenuto dalla mia famiglia".

Lo scopo del brand è liberare la creatività attraverso nuovi fantastici prodotti – creati dal TIGI Creative Team in collaborazione con parrucchieri professionisti - che sostengano la creatività e ispirino gli artisti parrucchieri la propria individualità.

Attraverso programmi educativi, il team TIGI motiva e ispira i parrucchieri e fornisce loro le informazioni necessarie per creare tagli di capelli all'avanguardia utilizzando i prodotti TIGI®, che sono promossi da "collezioni" di tagli di capelli create dal team creativo TIGI® e fotografate da Anthony Mascolo, che dirige l'immagine e il lato creativo dell'azienda.

TIGI® prodotti professionali per capelli di successo

I prodotti professionali a marchio TIGI vengono distribuiti in collezioni come la Bed Head, la Catwalk e la S-Factor, ognuna con un'estetica particolare. Progettati da parrucchieri per parrucchieri e oggi disponibili nei saloni di tutto il mondo, sono anche acquistabili da chi vuole usare a casa prodotti che garantiscano un risultato simile a quello dei saloni.

BED HEAD TIGI® per capelli ribelli: cultura giovanile ispirata e che ispira

Legata alla cultura urbana con tendenze derivate dalla "strada", la filosofia "pick and mix" del marchio Bed Head è sinonimo di gioventù che vuole divertirsi. Bed Head è un brand "lifestyle" legato alle nuove tendenze della musica, della cultura dei club e dell'individualismo oggi molto popolare tra i parrucchieri di tutto il mondo ed è l’emblema della creatività di Anthony Mascolo e il seguito di culto che definisce il TIGI® Creative Team.

BED HEAD Artistic EditTM TIGI® linea per parruchieri

Bed Head Artistic EditTM. Artistic Edit è l’esclusiva linea di prodotti professionali appositamente realizzata con una gamma di strumenti professionali per lo styling che consentono ai parrucchieri professionisti di sperimentare e utilizzare la loro esperienza e creatività per creare dei look unici.

BED HEAD Men linea per uomo

Una formulazione innovativa che completa un'ampia gamma di stili maschili, dai tagli a caschetto agli chignon e tutto il resto secondo lo stile impeccabile a lungo del brand.

Catwalk TIGI® per capelli da passerella

Catwalk by TIGI® unisce l'hairdressing all'alta moda: traendo ispirazione proprio dalla moda vista in passerella, consente ai parrucchieri di interpretare le nuove tendenze e trasformarle nei look alla moda e facili da portare, perfetti da proporre in salone. Prodotti pensati per un aggiornamento dello stile della clientela in base ai nuovi trend, lavorando su tagli esistenti e trasformandoli facilmente in acconciature moderne.

La recente collaborazione con il giovane stilista britannico Christopher Kane ha dato vita a un nuovo e più stretto legame con il mondo della moda, portando Catwalk by TIGI® a un nuovo livello.

TIGI® S-Factor per capelli dall’aspetto super glamour

La gamma Tigi S-Factor è stata concepita per donare fascino ai capelli: un aspetto extra luminoso, splendente e femminile. Le formulazioni dei prodotti della gamma contengono solo ingredienti lussuosi che coccolano i capelli e garantiscono risultati davvero sensazionali.

5 punti di forza di TIGI®

1. Qualità dei prodotti, marchio affidabile: i prodotti TIGI sono noti per la loro qualità e affidabilità

2. Marchio leader di grande professionalità: TIGI è un marchio leader nel settore della bellezza e della cura dei capelli, con una reputazione per la professionalità che si è consolidata durante gli anni

3. Innovazione prodotti continua: TIGI si distingue per la sua capacità di innovare e di introdurre nuovi prodotti e tecnologie nel settore.

4. Personalizzazione prodotti: TIGI offre una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze individuali di ogni cliente.

5. Presenza ed esperienza globale: TIGI è presente nei saloni e nelle case di tutto il mondo tra clienti altamente soddisfatti.