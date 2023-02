Siti di investimento: boom di utenti per le piattaforme di trading

La crescita del settore degli investimenti online in Italia è sotto gli occhi di tutti. È impossibile dare dei numeri esatti, anche perché la situazione è in continua evoluzione, però ci sono delle stime che fanno ben capire l'entità del fenomeno. Il boom vero e proprio è cominciato nel 2019, quando gli iscritti alle piattaforme di trading hanno toccato per la prima volta la soglia dei tre milioni. Nei dodici messi successivi il dato è cresciuto del 40%, arrivando a circa 5 milioni di utenti.

Tra il 2020 ed il 2021 la crescita non si è fermata ed in un anno i trader italiani sono diventati 6,3 milioni. Nel corso dell'anno che sta per chiudersi i siti di investimento hanno superato gli otto milioni di iscritti. Ma non sono solo i trader ad essere aumentati: è cresciuto anche il tempo che viene dedicato ai servizi di investimento online, che nel giro di 24 mesi è più che raddoppiato. Diventa quindi sempre più importante capire a quale broker affidarsi per svolgere questa attività.

La crescita dei siti di investimento: come scegliere quello giusto

Riprendendo per un attimo il discorso relativo ai numeri del trading online, è importante sottolineare la crescita del settore anche dal punto di vista dei broker. Oggi in Italia operano più di 240 intermediari: se confrontato al dato di un paio di anni fa, il numero è cresciuto dell'80%! La concorrenza è un bene perché tende a spingere il livello medio verso l'alto, ma è vero anche che forse rende più complicata per il trader la scelta dell'intermediario più adatto alle proprie necessità.

Dato che ogni intermediario ha le proprie peculiarità, è importante capire come scegliere la miglior piattaforma di trading che offra tutti gli strumenti necessari a sviluppare una strategia di investimento vincente. Affidabilità e sicurezza sono sicuramente due dei principali aspetti da considerare: sono due caratteristiche che solo i broker regolamentati possono garantire. Bisogna poi tenere conto della quantità di asset negoziabili, dei costi, delle caratteristiche e degli strumenti della piattaforma, del materiale didattico disponibile e del servizio di assistenza.

I broker più apprezzati dagli utenti

L'elenco delle migliori piattaforme pubblicato sul sito investireinborsa.net può essere di grande aiuto per l'aspirante trader che deve decidere a quale intermediario affidarsi. Tra i più importanti protagonisti di questo boom del trading online c'è sicuramente eToro, broker multiasset che permette di investire in svariati mercati tramite un'interfaccia intuitiva e che mette a disposizioni strumenti utili e funzionalità rivoluzionare come il Social Trading ed il Copy Trading.

Un altro nome cresciuto tantissimo in questi anni e che si piazza ai primissimi posti per quanto riguarda il numero di iscritti è quello di Capital.com. Il fiore all'occhiello della sua piattaforma è rappresentato dall'intelligenza artificiale, che è in grado di fornire agli utenti segnali di trading e suggerimenti personalizzati. Il deposito minimo iniziale è di soli 20 euro e sono molto interessanti gli strumenti di gestione del rischio.

Le migliori piattaforme di trading conquistano sempre più iscritti

FP Markets presenta la più ampia offerta di asset negoziabili: tra indici, azioni, criptovalute, materie prime e forex, i suoi utenti possono investire su più di 11.000 strumenti finanziari. I trader hanno dimostrato di gradire anche la possibilità di scegliere tra la piattaforma proprietaria IRESS Platform, utilizzabile tramite browser, e la mitica MetaTrader, l'opzione più gettonata tra gli esperti del settore ed i professionisti.

IQ Option è una delle soluzioni più apprezzate in modo particolare dai trader in erba e dai piccoli investitori, grazie soprattutto all'intuitività della piattaforma ed all'esiguità del deposito minimo iniziale (10 euro). Chi è alla ricerca di un ampio listino e di un ambiente completo per fare trading deve prendere in considerazione l'idea di iscriversi a Trade.com, che consente di utilizzare sia la piattaforma TradingView che la piattaforma MetaTrader.