Marta oro mondiale a Mèribel: "È il coronamento del lavoro e della costanza che servono per arrivare a questi livelli"

Una straordinaria Marta Bassino ha sbaragliato la concorrenza nel supergigante femminile dei Mondiali di Courchevel/Meribel conquistando la medaglia d'oro.

Gara super, in crescendo, fino al glorioso epilogo.

Le dichiarazioni post gara di Marta, alla sua prima affermazione in un superG (proprio ai Mondiali) ed al secondo oro iridato dopo la gioia del parallelo di Cortina 2021: "Sono felicissima ma che ansia vedere tutte le atlete scendere, visto che in alto ho preso tantissimo. Penso di aver fatto bene nel tratto finale, ed è stato molto bello l’abbraccio con Shiffrin, davvero molto carina. In generale è stato un patimento viverla così: ora sono felice, anche se ammetto di dover ancora realizzare bene quanto successo. La prima vittoria in superg, proprio qui ai Mondiali è incredibile: ho solo pensato a sciare come so, pur avendo tutto ben chiaro in testa dalla ricognizione. Fa sempre la differenza spingere ogni curva e oggi è un’emozione diversa dal parallelo di Cortina, qualcosa di più forte. È il coronamento del lavoro e della costanza che servono per arrivare a questi livelli, ora dovrò riposarmi e poi allenamenti per preparare parallelo e gigante”.