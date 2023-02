Oro mondiale Bassino, il presidente FISI AOC Blengini: "Giornata storica, di gioia e commozione"

Grande orgoglio, in casa FISI AOC, per l'oro di Marta Bassino nel superG dei mondiali di Courchevel/Meribel.

Così il presidente Pietro Blengini: "Oggi è una giornata storica per il Comitato FISI Alpi Occidentali. È una giornata di gioia e commozione per tutti noi, dirigenti, tecnici e genitori degli atleti che sognano di percorrere le orme di una ragazza semplice, bravissima sugli sci e nella vita. Abbiamo visto Marta vincere da bambina e da ragazza le gare più importanti, soprattutto nelle categorie Children, al Trofeo Topolino come all'Uovo d’Oro. Insieme al papà Maurizio, con i nostri tecnici e dirigenti abbiamo accompagnato la sua crescita tra le Aspiranti. Nell’unica stagione in cui ha fatto parte della squadra regionale femminile di sci alpino, per poi approdare subito alla Nazionale C, Marta ha vinto per i colori del Comitato FISI Alpi Occidentali la Discesa, il Super-G e il Gigante dei Campionati Italiani Aspiranti. Era il 2012, era nata una campionessa e, solo due anni dopo, Marta avrebbe vinto la sua prima gara di Coppa Europa a Sestriere, per poi laurearsi campionessa mondiale Juniores a Jasna. Da allora ogni sua gara per noi è un appuntamento da non mancare, per trepidare e per fare il tifo per lei. I suoi trionfi, dalla Coppa del Mondo di Gigante 2020-2021 ai titoli mondiali nel Parallelo del 2021 e nel Super-G sono vittorie di una ragazza che fa parte della grande famiglia del nostro Comitato. Grazie Marta!”.