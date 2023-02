ValleBelbo Sport, vasche di felicità al Trofeo Regionale Davide Filippini

Domenica 5 febbraio si è svolta presso la piscina Rivetti di Biella la seconda tappa del Trofeo Regionale Davide Filippini. In gara per la ValleBelbo Sport 46 atleti che, con grande spirito di squadra e molta voglia di mettersi in gioco, hanno ottenuto ottimi risultati.



Subito in evidenza Lucia Tassinario nei 50 stile libero che si impone con il tempo di 26”48, dimostrando solidità nel percorso che la porterà ai Criteria Nazionali di Riccione a marzo e ai Campionati Italiani Assoluti ad aprile. Sempre nel gruppo Categoria buoni segnali da parte di Francesca Gallione, questa volta cimentatasi in prove diverse dalla sua routine (50 farfalla, 100 dorso), confermando il periodo intenso di lavoro che la porterà ai Campionati Regionali FIN in programma a Torino tra un mese.



Le conferme arrivano anche dal gruppo Esordienti A, testimoni diretti dell’ottima gestione agonistica della squadra, desiderosa di confrontarsi e pronta a sostenersi. In risalto le prestazioni di Maddalena Bertelli (50 dorso, 100 stile libero), Mattia Tammaro (50 dorso, 100 stile libero), Alessandro Mairano (50 farfalla, 50 rana), Sarah Messina (50 rana, 100 stile libero), Bianca Tassinario (50 farfalla, 100 stile libero) e Gabriele Bertoli (50 farfalla, 100 stile libero).



Tra i giovanissimi buoni segnali da chi sta iniziando ad affacciarsi all’agonismo avendo come esempio davanti a sé compagni di squadra compatti e competitivi ed un futuro avviato da una scia positiva e promettente. "Speriamo che la voglia di migliorarsi e di seguire le proprie ambizioni e passioni possa essere una costante nella vita dei ragazzi. Le giornate come questa, non solo sono fondamentali per la vita e la carriera di un atleta, ma sono molto importanti anche per la crescita personale e sociale della persona, a partire dal viaggio in pullman che affiata ancor di più quello che già é un gruppo molto unito" spiegano i tecnici Silva Boncaldo, Gabriele Eustachio e Adele Corapi, insieme al responsabile tecnico della ValleBelbo Sport Pino Palumbo". Appuntamento alla terza tappa del Trofeo domenica 5 marzo, presso il Centro Sportivo Terdoppio di Novara.