Volley A2/F: mercoledì di Campionato per il Puma! La Lpm Bam Mondovì questa sera (ore 20,30) ospita l’Emilbronzo 2000 Montale

Il Puma chiede strada al Montale! La Lpm Bam Mondovì questa sera, con start-match alle 20:30, ospita l’Emilbronzo 2000 Montale nella 7^ giornata di ritorno della Regular Season di A2. Sulla carta è un impegno che appare alla portata della Lpm, ma le Pumine dovranno comunque approcciare bene e mantenere alta la guardia per avere la meglio di una formazione che, è giusto ricordarlo, possiede doti tecniche in grado di impensierire le ragazze di coach Solforati.

Le giocatrici di spicco dell’Emilbronzo 2000 sono l’opposto Giulia Visintini, le schiacciatrici Alma Frangipane e Aneta Zojzi, senza dimenticare le centrali Elena Fronza e Alessandra Rossi. Il libero è Amelia Bici, mentre la regia è affidata a Elisa Lancelloti. Il Montale attualmente occupa la 10^ posizione nel girone A, con un distacco di soli quattro punti dalla sesta posizione, la prima valida per accedere alla Pool Promozione.

Nelle ultime due gare di campionato le emiliane di coach Andrea Ghibaudi hanno rimediato due sconfitte nell’ordine con la Picco Lecco (3-1) e l’Esperia Cremona (2-3). Nella gara giocata all’andata le Pumine s’imposero per 1-3, con Clara Decortes grande protagonista (26 punti). Arbitri designati per l’incontro sono Rachela Pristerà e Simone Cavicchi. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 20,30.