Volley A2/F: POKERISSIMO PUMA! La Lpm Bam Mondovì supera il Montale per 3-1 e conquista la quinta vittoria consecutiva

Come accaduto nel match giocato all'andata, la Lpm Bam Mondovì supera l'Emilbronzo 2000 Montale per 3-1. Un successo sofferto, anche per via della ferrea resistenza delle Emiliane, giunte a Mondovì con il chiaro intento di non interpretare il ruolo della vittima sacrificale. Dopo l'ottimo approccio nel primo set, le Pumine si sono leggermente scomposte nel secondo set, consentendo alle ragazze di Ghibaudi di rimettere in parità il parziale.

Nel frattempo le Emiliane riequilibravano ricezione e difesa, trasformandosi in un autentico osso duro. Dopo aver dominato il terzo set, le padrone di casa hanno subito il ritorno delle avversarie, ma stringendo i denti sono riuscite a chiudere l'incontro sul 3-1. Nelle padroni di casa da segnalare i 23 punti messi a segno da Clara Decortes. Mentre nel Montale ottima prestazione di Aneta Zojzi (16).

PRIMO SET: si comincia con il mani out vincente di Clara Decortes. L'opposto monregalese dopo appena due minuti di partita ha già messo a segno quattro punti, compresi due ace. Sul 6-2 coach Ghibaudi chiama subito il primo time-out della serata. Ace anche per Valeria Pizzolato e punteggio sul 9-3. La Lpm continua a controllare le avversarie con grande attenzione e sull 13-5 la panchina emiliana è costretta a chiamare il secondo time-out. Anche il muro delle rossoblù è solido e il distacco sale a +10 sul 15-5. Ace per Lancellotti. Tre punti recuperati dalla formazione ospite. Le Pumine tornano a spingere e dopo l'attacco vincente di Alessia Populini si arriva sul 20-11. Il trend del set non cambia neppure nel finale e la Lpm chiude in scioltezza sul 25-14.

SECONDO SET: pronti e via e la Lpm si porta subito sul 4-0. Time-out chiesto da coach Ghibaudi. Le ospiti cercano di uscire dal guscio, ma il punteggio vede ancora le Pumine avanti 8-5. Ancora un break conquistato dalle emiliane. La Lpm ristabilisce prontamente le distanze e sul 12-7 coach Ghibaudi si gioca il secondo time-out a disposizione. Al rientro in campo il Montale conquista un break di tre punti consecutivi. Punteggio sul 12-10. Buon momento per le emiliane, che riescono a rimontare fino a portarsi in vantaggio sul 13-14. Time-out chiesto da coach Solforati. Ospiti avanti sul 17-19. Le Pumine perdono la concentrazione per una decisione arbitrale contestata. Ancora un time-out per la panchina monregalese sul 19-22. La squadra di Ghibaudi vola sulle ali dell'entusiasmo e poco dopo chiude a proprio favore il set sul 19-25.

TERZO SET: buona ripartenza delle Pumine, avanti 3-0. Coach Ghibaudi non perde tempo e chiama subito il time-out. Il vantaggio delle padrone di casa aumenta sul 9-3. Break per le Emiliane. Le ospiti continuano a rosicchiare punti fino a giungere a una sola lunghezza dalla Lpm. Prezioso break conquistato dalle Pumine, che si portano sul 16-13. Time-out chiesto da coach Ghibaudi. Il vantaggio monregalese sale a +5. Ace per Beatrice Giroldi e punteggio di 20-14. Le rossoblù prendono il largo portandosi sul 23-15. Poco dopo arriva l'attacco vincente di Clara Decortes che fissa il punteggio del set sul 25-16.

QUARTO SET: partenza sprint delle Pumine anche nel quarto set. La Lpm va a condurre 4-0 e come un film già visto coach Ghibaudi chiama il time-out.Si torna in campo e l'Emilbronzo piazza un break. Le ospiti non mollano e ritrovano la parità sul 6-6. Break per Montale e sul 9-11 coach Solforati chiama il time-out. Le Pumine recuperano lo svantaggio. Parità sul 12-12. Si continua a lottare punto a punto. Vantaggio monregalese sul 20-19 dopo la "sassata" di Clara Decortes. Time-out chiesto dalla panchina del Montale. Muro di Laura Grigolo e punteggio di 24-21. Valeria Pizzolato chiude subito i conti sul 25-21. E' quinta vittoria consecutiva!