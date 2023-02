A Chiusa di Pesio proseguono le iniziative di "Nati per Leggere"

Sabato 4 gennaio si è svolto presso la biblioteca la giornata dedicata al progetto “Nati per Leggere” con la consegna del libro dono ai nati nel 2021 e parte del 2022 ( a partire da metà 2022 il dono avviene direttamente in ospedale). Il progetto, promosso dal Sistema bibliotecario cuneese e sostenuto dalla Fondazione San Paolo, ha sempre avuto un buon riscontro e anche questa volta è stato così. Hanno inoltre partecipato alla giornata l’associazione “Famiglie a Colori” con uno zaino dono e il baby parking “Lo Scarabocchio” per invitare le famiglie a seguire le attività e a conoscere le realtà che operano sul territorio.

Le attività legate al progetto però non si fermano al semplice libro dono ma sono organizzate tre iniziative legate al progetto in collaborazione con “Insite Tours”.

Sabato 18 febbraio alle 10,30 “Leggo, cresco e ridiamo” un percorso guidato per genitori, nonni, insegnanti legato al progetto “Nati per Leggere” con la presentazione e la lettura di alcuni libri. Durante l’incontro verrà consegnato inoltre del materiale utile da condividere con la propria famiglia perché la lettura diventi un rito per tutti.

Sabato 25 febbraio sempre alle 10,30 “Orso, buco!” laboratorio interattivo per famiglie con bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni con Manuela Allemano operatrice musicale, esperta certificato dell’OSI, Orff Schulwerk Italiano e della metodologia Musica in Culla. Costo 8 euro (a nucleo bimbo/a + genitore), il secondo figlio/a paga 2 euro. Numero minimo 5 iscritti. Prenotazione obbligatoria chiamando o whatsapp al numero 0171-735514.

Ultimo appuntamento venerdì 31 marzo alle ore 20,30 in collaborazione con la CRI di Peveragno con un corso formativo sulle manovre salvavita pediatriche con il rilascio della certificazione.

Inoltre continueranno le attività di promozione della lettura con il progetto “A spasso con Nati per Leggere” e successivamente verso la primavera verranno organizzate letture per la fascia 0-6 in biblioteca e nel giardino antistante.