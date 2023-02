Asti-Cuneo, a Roma le rassicurazioni del Ministero della Cultura sull'autostrada: nessun ostacolo al completamento

Si è appena concluso a Roma il vertice tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, insieme alla società concessionaria dell’Asti-Cuneo, per approfondire le criticità di tipo documentale e tecnico espresse nei giorni scorsi dai tecnici del Ministero della Cultura.



Presente all’incontro anche una delegazione cuneese di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali: il sindaco di Alba Carlo Bo, Bruna Sibille per la Provincia di Cuneo, il consigliere regionale Paolo Bongioanni e il senatore Giorgio Bergesio.



Il ministro Sangiuliano ha sottolineato in modo chiaro che l’opera deve andare avanti ed essere realizzata. Il Ministero e la Soprintendenza hanno inoltre evidenziato che il progetto dell’ultimo lotto può essere compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e ottenere pertanto il parere favorevole del Ministero, nella sua formulazione attuale, che prevede il tracciato in esterno. Non sono state evidenziate quindi criticità di tipo infrastrutturale, ma la necessità di fornire ulteriore documentazione e potenziare gli interventi di mitigazione ambientale. Per questo motivo già lunedì, presso gli uffici della Soprintendenza a Torino, i tecnici ministeriali saranno al lavoro con i progettisti della società concessionaria per completare il dossier e proseguire con l’iter autorizzativo.



“È stato un incontro positivo, innanzitutto perché il Ministro ha detto chiaramente che l’opera va completata e che il tracciato in esterno è compatibile con un loro parere favorevole. La Regione vigilerà sulla rapida presentazione da parte della società concessionaria delle parti documentali da integrare e sugli interventi di mitigazione ambientale richiesti a tutela delle colline patrimonio Unesco - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi -. Per la prima volta su un tema strategico, come è per noi l’Asti Cuneo, abbiamo visto lavorare insieme fianco a fianco tutti i Ministeri coinvolti e di questo desideriamo ringraziare i ministri Sangiuliano e Salvini. Andiamo avanti per dare finalmente al Paese un’autostrada attesa da 30 anni”.