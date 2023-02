Fossano celebra i martiri delle Foibe con una messa all'Istituto Salesiano

Venerdì 17 Febbraio alle ore 11,00 nella Cappella dell’ Istituto Salesiano di Fossano (Via Verdi 22) sarà celebrata una solenne S. Messa in suffragio dei Martiri delle Foibe e a ricordo degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, costretti ad abbandonare le loro terre.



A seguire avrà luogo la deposizione di una corona presso il monumento commemorativo in piazza Norma Cossetto alla presenza delle Autorità, delle Associazioni d’Arma e degli allievi delle scuole cittadine accompagnati dagli insegnanti.



L’iniziativa, assunta dal Circolo culturale "Il Ragno", con la partecipazione del Comune, del Comitato 10 Febbraio e con il patrocinio della Provincia si inserisce nelle celebrazioni della “Giornata del Ricordo”



E' gradita la partecipazione di tutti coloro che intendono condividere questo momento di commemorazione solenne.