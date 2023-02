La green community delle Alpi Marittime si presenta a Roccavione

Margreen significa sostenibilità, biodiversità, programmazione e sinergia. Ma un bando finanziato per grandi numeri prende sostanza soltanto grazie alla testardaggine, alla vocazione e all’entusiasmo di chi la montagna la vive, la abita, la amministra e ci lavora.



Venerdì 10 febbraio, nel Salone del Consiglio del Municipio di Roccavione, alle ore 15:30, insieme al Presidente della Regione Alberto Cirio, le voci di questa prima fase del progetto raccontano l’importanza di fare squadra e di trovare un alfabeto condiviso tra i 20 Comuni delle Valli Stura, Gesso e Vermenagna coinvolti e il Parco delle Alpi Marittime.



4,3 milioni possono davvero, in tre anni di lavoro tenace, sostenere la Green Community nella realizzazione di un piano di sviluppo che abbia forza e sostenibilità dal punto di vista energetico.



Margreen, con capofila l’Unione Montana Valle Stura, si concentra su nove ambiti di intervento: il patrimonio agro-forestale e la filiera del legno; le risorse idriche; le fonti rinnovabili locali; il turismo sostenibile; le strutture e le infrastrutture per una montagna moderna; l’efficienza energetica; la mobilità; lo sviluppo delle attività agricole.



Una Green Community, che ha radici tra tre valichi internazionali (Colle di Tenda, Colle della Maddalena, Colle della Lombarda) e che abbraccia la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, si candida a testimone potente del dialogo fra i due versanti italiano e francese.

Per approfondire il bando, le scommesse e gli obiettivi di Margreen, “Marittime, le Alpi che si affacciano sul Mediterraneo” il profilo instagram è @margreen_ilprogetto.



Tra i relatori della giornata ci saranno la sindaca Germana Avena, il presidente dell'Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel, il sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino, il presidente dell'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime Piermario Giordano, la direttrice del settore ambiente, energia e territorio della Regione Stefania Crotta, il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, il presidente dell'UNCEM Piemonte Roberto Colombero e il presidente della Provincia Luca Robaldo. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Alberto Cirio.