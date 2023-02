L'As.Com monregalese ospita la mostra di pittura “Acquerelli – Tinte Forti” di Egidio Longo

Lunedì 13 febbraio, dalle ore 10 nei locali della sede di Confcommercio As.Com Monregalese a Mondovì, piazza Roma 2, si aprirà al pubblico la mostra di pittura “Acquerelli – Tinte Forti” di Egidio Longo.

Nato a Rocca de Baldi, ora in pensione dopo l'insegnamento nelle scuole medie come professore di tecnologia, Longo vive a Mondovì ed è molto conosciuto nel Monregalese e non solo per la sua particolare tecnica ad acquerello.

Iniziando con la pittura ad olio infatti ha saputo personalizzare la tecnica dell'acquerello, che per definizione predilige gli sfumati e il rapporto tra colori sempre poco definiti, inserendo nelle sue opere una quantità e una ricchezza di particolari non riscontrabili in altri artisti.

Dopo aver partecipato a svariate mostre sia personali che collettive, in Piemonte e in Liguria, Confcommercio As.com Monregalese è felice di ospitarlo con una personale che arricchirà la sede dell'Associazione per alcuni mesi.

Invitiamo tutti coloro che lo desiderassero a visitare l'esposizione presso la sede di Confcommercio As.com Monregalese in Piazza Roma 2 a Mondovi tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e i pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 17,00

Per informazioni contattare 017446893 oppure info@confcommerciomondovi.it