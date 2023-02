Scuole, a Mondovì si rifà il "Baruffi": un progetto da 10 milioni di euro con i fondi PNRR

Sul fronte delle palestre scolastiche, come avevamo anticipato (leggi qui) , sono in fase di utlimazione gli interventi alla nuova palestra in zona Polveriera che, dovrebbe poter aprire entro marzo di quest'anno.

Per quanto riguarda la Città del Belvedere confermato il progetto di abbattimento e rifacimento dell' Istituto "Baruffi" , finanziato attraverso il PNRR con oltre 10 milioni (Missione 2 – Rivoluzione Verde e transizione ecologica - "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) .

La struttura è stata finanziata con un avanzo di amministrazione e in parte con un contributo del Ministero dell'Istruzione, 2,6 milioni di euro, ottenuti attraverso un bando che ha consentito la riqualificazione della palestra di Mezzavia, colpita nel 2017, insieme all'Istituto alberghiero da un grave evento franoso.

Portati a termine i lavori di ripristino dell’edificio scolastico con la ricostruzione dell’area franata, la messa in sicurezza del pendio a monte della palestra e la sua riqualificazione funzionale, non vi erano di fatto motivazioni che giustificassero l'abbattimento della struttura, vincolato come patrimonio di valore storico-culturale. A questo punto la Provincia ha ottenuto l’autorizzazione a riconsiderare le scelte di intervento, individuando un’area idonea dove costruire una nuova palestra scolastica. Così, in accordo con il Comune di Mondovì, ha deciso di costruire la nuova palestra sempre nel Rione Piazza, nell’area vicina agli impianti sportivi all’aperto.

Sul fronte nuova sede dei licei, messa in "pausa" l'ipotesi di una nuova struttura da costruire proprio a fianco della nuova palestra, i vertici della Provincia hanno annunciato che, in merito, incontreranno i presidi degli istituti superiori monregalesi nelle prossime settimane.