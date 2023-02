Nuove scuole superiori e palestre in provincia di Cuneo per circa 80 milioni di euro

Saranno presentati oggi, giovedì 9 febbraio alle 14, nella sede della Provincia (Sala Galimberti) a Cuneo i progetti relativi alle nuove scuole superiori e le palestre che saranno realizzate in provincia di Cuneo.

Interverranno: Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo; Davide Sannazzaro, consigliere provinciale delegato Edilizia scolastica; Pietro Danna, consigliere provinciale delegato allo Sport e Politiche giovanili; Fabrizio Freni, dirigente della Provincia Settore Edilizia scolastica, oltre ai tecnici del Settore la Provincia di Cuneo.

Saranno illustrati nuovi edifici scolastici (in corso e in progetto) e gli ampliamenti previsti,le nuove palestre, adeguamenti sismici e altri interventi sugli edifici scolastici della Granda per un valore complessivo di circa 80 milioni di euro derivanti da fondi Pnrr e da risorse proprie.