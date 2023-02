Ortofrutticolo, Ciaburro (FdI): “Governo Meloni sostiene questo settore strategico”

"Il comparto ortofrutticolo è un caposaldo della produzione agroalimentare nazionale, soprattutto in territori come il mio Piemonte dove questo tipo di produzione è un fiore all'occhiello del territorio”.



Commenta l’onorevole Monica Ciaburro di Fratelli d'Italia, componente della Commissione agricoltura a Montecitorio, in merito alla presenza del Sottosegretario del Masaf La Pietra e il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Carloni, alla fiera “Fruit Logistica 2023” che si svolge a Berlino.



“Ho avuto modo di esporre la posizione di Fratelli d'Italia e del Governo su questo tema già in occasione del Tavolo Frutta Monviso svoltosi a Lagnasco venerdì scorso - prosegue l’onorevole Ciaburro -. Come evidenziato anche dal Ministro Francesco Lollobrigida, le sfide e le opportunità del settore sono molteplici, e su questo è massimo il nostro impegno a ascoltare le categorie per poter inanellare una strategia di ampio respiro che restituisca al comparto la serenità e l'attenzione che merita”.



Conclude Ciaburro: “Una delle priorità per il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste è rimettere al centro problematiche e opportunità legate al settore ortofrutticolo, che per la nostra Nazione riveste un ruolo strategico. Ed infatti il ministro Lollobrigida ha già invitato tutti gli attori coinvolti in questo ambito ad un confronto presso il Masaf, nel quale fare emergere le criticità e le possibili soluzioni, ma soprattutto una visione strategica che garantisca alle nostre produzioni di qualità di essere ulteriormente valorizzate in termini promozionali, al fine di aprire nuove fette di mercato in Italia e all’estero”.