Piccoli frutti e cura dell'orto: due seminari formativi con il Comizio Agrario di Mondovì

Il Comizio Agrario organizza due seminari formativi riguardanti la coltivazione dei piccoli frutti (mirtilli, lamponi e fragole) e la cura dell’orto.

Il primo è il seminario formativo online “Coltivare i piccoli frutti”.

Tre serate condotte dal Tecnico agrario Ezio Giraudo per tutti coloro che desiderano coltivare piccoli frutti:

1° Incontro - 16 febbraio 2023: cosa sono i piccoli frutti; esigenze (terreno, clima, acqua); come si coltivano (le principali malattie e la difesa; le principali tipologie e varietà);

2° Incontro – 22 febbraio 2023: coltivare le fragole;

3° Incontro – 28 febbraio 2023: progetto di un impianto di piccoli frutti per autoconsumo e/o per vendita a terzi.

Le serate sono esclusivamente online attraverso piattaforma Zoom dalle ore 20,30 alle ore 22,00.

Il secondo seminario è “La cura e il mantenimento dell’orto”.

Quattro serate condotte da Andrea Giaccardi dell’Orto del Pian Bosco per tutti coloro che desiderano custodire il proprio orto in modo sostenibile:

17 febbraio 2023 – Le tecniche di agricoltura organica e l’agroecologia, dalla teoria alla pratica.

24 febbraio 2023 – La gestione del suolo per il mantenimento della fertilità.

3 marzo 2023 – Le buone pratiche agricole e le tecniche di coltivazione

10 marzo 2023 – Principi di prevenzione e difesa naturale dell’orto

Nel mese di aprile è prevista una visita in cascina presso l’Orto del Pian Bosco di Fossano.

Le serate di quest’ultimo seminario sono in presenza presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì dalle ore 20,30 alle ore 22,00.

Per chi lo desidera, anche per il seminario di orticoltura è possibile collegarsi in remoto attraverso piattaforma Zoom (richiedere il link per connettersi all’evento). In entrambi i casi occorre prenotarsi (specificando se in presenza o in remoto). Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto, Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).