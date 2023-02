Savigliano celebra il Giorno del Ricordo, l'assessore Giorsino: "Importante fare memoria di fatti tragici a lungo taciuti"

Savigliano anche quest'anno celebra il Giorno del Ricordo, fissato il 10 febbraio per non dimenticare la tragedia delle Foibe e l'esodo giuliano-dalmata.

L'appuntamento istituzionale sarà sabato 11 febbraio, alle ore 11, nel piazzale intitolato a Norma Cossetto (davanti alla multisala Cinemà). Il Comune, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, organizza la deposizione di una corona al monumento dedicato ai «Martiri delle Foibe».

Nei giorni a seguire, si terranno due appuntamenti di carattere culturale.





Lunedì 13 febbraio – alle 21, presso la sala Miretti – si terrà la presentazione del volume “La bambina con la valigia”. Sarà presente l'autrice, Gigliola Alvisi, che dialogherà con Lucetta Paschetta.

Venerdì 17 febbraio – alle 21, presso il Centro Culturale Saviglianese di piazza Nizza – verrà proiettato il documentario “Fertilia istriana”. Il filmato sarà presentato dalla giornalista del Corriere della Sera Francesca Angeleri.

"Complice la presenza di alcuni esuli da quelle terre residenti sul nostro territorio – spiega l'assessore alla cultura Roberto Giorsino – Savigliano ha sempre commemorato degnamente questa buia pagina di storia. La nostra città è stata la prima in provincia, nel 2004, ad intitolare una via ai Martiri delle Foibe. Nel 2018 è stato inaugurato il monumento (che ricorda proprio una fenditura nella roccia, come le foibe) e nel 2020 vi è stata l'intitolazione dell'area a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana che venne catturata dai partigiani slavi, seviziata e poi gettata in una foibe".

"Celebrazioni come queste – aggiunge – servono a tener viva la memoria su tragici fatti del nostro recente passato che a lungo sono stati taciuti".