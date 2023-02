Un milione e mezzo di euro per l’installazione e la sostituzione di reti paramassi in diversi comuni delle Langhe

Nell’ambito della Missione 2 Componente 4 del Pnrr, che prevede la realizzazione di “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, l’Ufficio Progettazione della Provincia (Reparto Alba) ha predisposto tre progetti di fattibilità tecnica ed economica per installare reti paramassi lungo le strade provinciali e per ripristinare i tratti di protezioni danneggiati dall’usura, per un importo complessivo di 1 milione e 500 mila euro.

Il primo studio di fattibilità riguarda la strada provinciale 32 nel tratto di diramazione verso Arguello (km 3,100) dove la carreggiata si sviluppa per un tratto di pendio esposto a sud. La scarpata di monte è costituita per circa 200 metri da una parete rocciosa a strapiombo che in parte è coperta da reti parasassi in aderenza non armate e in condizioni di usura. Per rimediare alla situazione si prevede di installare un nuovo tratto di protezione, effettuando dapprima il disgaggio della scarpata a monte della strada provinciale e quindi il fissaggio di reti paramassi in aderenza alla scarpata, e di ripristinare le strutture esistenti, mediante lo svuotamento e la pulizia delle reti in aderenza e il ripristino delle chiodature danneggiate. Spesa prevista 500.000 euro, di cui 395.786 per lavori a base di gara (compresi gli aoneri della sicurezza) e 104.214 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il secondo intervento è localizzato sulla provinciale 11 (km 1,550) nel comune di Perletto e km 0,700 nel comune di Cortemilia. Anche in questo caso le pareti di roccia che lambiscono la strada sono in dissesto, con distacchi di blocchi e frammenti di roccia che si accumulano sulla carreggiata o nel fosso stradale.

Il progetto di messa in sicurezza prevede l’installazione di nuove reti paramassi e il ripristino di quelle già presenti, per una spesa complessiva di 500.000 euro, di cui oltre 395.000 per lavori e quasi 105.000 per somme a disposizione dell’amministrazione.