Bagnolo Piemonte, fiamme in via Carignano: coinvolta l'azienda agricola 'Ghigo'

Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nella serata di ieri (mercoledì 8 febbraio), a Bagnolo Piemonte.



E’ accaduto nella struttura dell’azienda agricola ‘Ghigo’ di via Carignano. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco – che hanno operato per circa due ore - le fiamme sono scaturite dall’impianto elettrico e hanno coinvolto la caldaia dell’azienda agricola.



Non si registrano persone ferite, ma la struttura ha subito seri danni.



Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e Barge.