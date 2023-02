In prognosi riservata la 15enne ferita nell’incidente di questa notte a Saluzzo

Sono stazionarie ma serie le condizioni della 14enne ferita nell’incidente verificatosi a Saluzzo poco prima delle 2 di questa notte, giovedì 9 febbraio.

La giovane viaggiava su una Mercedes Classe A lungo via Don Soleri, appena superata l'isola ecologica cittadina, quando, per cause in corso di accertamento, nell’affrontare la curva a gomito che precede la zona industriale e residenziale di via Propanotto, la vettura è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero.



Le condizioni della giovane sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri della Stazione di Saluzzo e ai Vigili del Fuoco giunti dal locale distaccamento. Trasferita all’ospedale Cto di Torino, è ricoverata con un trauma cranico e una frattura costale. I medici nel nosocomio torinese si sono riservati la prognosi.



Con la ragazza, classe 2007, sull’auto viaggiavano un’altra giovane e due ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Feriti in modo più lieve, sono stati trasportati all’ospedale di Savigliano.



I quattro non sono originari della zona, ma residenti tra Garlasco (Pavia), Momo (Novara), Travedona Monate (Varese) e Besozzo (Varese). Si trovavano a Saluzzo al seguito delle famiglie di giostrai che, impegnati in città per il luna park del Carnevale in piazza XX Settembre, da qualche giorno stazionano con le loro roulotte nel grande piazzale del Foro Boario.



La zona teatro del sinistro è peraltro ricordata in città per il tragico incidente che il 25 aprile 2007 causò la morte di due giovanissimi, una coppia di ragazzi, lui di 14 e lei di 12 anni, che persero la vita nell’uscita di strada dello scooter sul quale viaggiavano.