Incidente sul lavoro a Monticello d'Alba, operaia ferita a un braccio

Poteva avere conseguenze ben più gravi, l'incidente sul lavoro capitato questa mattina - giovedì 9 febbraio, intorno alle ore 9 - a Monticello d'Alba, nella zona industriale che si sviluppa lungo la Statale 231, presso uno stabilimento di confezionamento di prodotti alimentari.

L'operaia coinvolta nell'infortunio, ricoverata all’ospedale di Verduno dopo essere stata soccorsa in prima battuta dai colleghi e successivamente dai soccorritori del 118, avrebbe riportato ferite all’avambraccio sinistro, rimasto incastrato in una macchina per il confezionamento di uova pasquali: sono ancora in corso gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell'incidente, che ha comportato l'intervento anche dei Vigili del Fuoco di Alba e dello Spresal.