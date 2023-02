5 importanti Benefici per la Salute derivanti dalla Perdita di peso

Ogni anno, quasi il 50% degli adulti si sforza di perdere peso. I propositi di perdita di peso per il nuovo anno sono così comuni che le vendite di integratori per dimagrire e di prodotti correlati salgono alle stelle all'inizio dell'anno.

Anche se le ragioni e le motivazioni per la perdita di peso variano, la salute è di solito in cima (o quasi) alla lista.

Non è un segreto che il peso incida sulla salute. Anche solo perdere il 5% del peso attuale porta a miglioramenti nel benessere fisico, emotivo e mentale.

Tenendo conto di questi aspetti, vogliamo condividere con voi alcuni dei benefici per la salute derivanti dalla perdita di peso:

1. Migliora la salute cardiovascolare

Il cuore è un muscolo forte che favorisce la circolazione del sangue ricco di ossigeno verso tutti gli organi e i tessuti del corpo. Il peso corporeo in eccesso sottopone il cuore a uno stress supplementare e può danneggiare il muscolo, aumentando il rischio di insufficienza cardiaca.

Oltre a ridurre l'ipertensione e il colesterolo alto, perdere peso riduce anche lo stress e la tensione sul cuore e diminuisce il rischio di insufficienza cardiaca.

2. Migliora il sonno

Esiste un forte legame tra il peso e la scarsa qualità del sonno. Secondo la Sleep Foundation, l'obesità può interferire con il metabolismo e con il ciclo sonno/veglia. Perdere peso può ripristinare il ciclo del sonno in modo da riposare meglio.

Migliorare le abitudini del sonno migliora anche la capacità di controllare il proprio peso. La perdita di sonno aumenta la produzione di ormoni che stimolano l'appetito e che scatenano la sovralimentazione e l'aumento di peso.

Dormire le 7-9 ore raccomandate per notte può aiutare a mantenere il controllo sulla fame e sul cibo. Se vi affidate a pillole dimagranti potenti o integratori , assicuratevi di non prenderli prima di dormire, perché interferiscono con il ciclo del sonno.

3. Riduce il rischio di diabete

Il rischio di sviluppare il diabete è tre volte maggiore se si è in sovrappeso rispetto a chi ha un peso normale. Il diabete è una condizione di salute cronica che aumenta il rischio di sviluppare altri gravi problemi di salute, come malattie cardiache, renali e neuropatie.

Perdere peso abbassa i livelli di zucchero nel sangue e può ridurre il rischio di sviluppare il diabete . La perdita di peso per le persone con diabete può anche migliorare i livelli di zucchero nel sangue e il rischio di sviluppare le condizioni di salute associate.

4. Migliora la salute delle articolazioni

Come il cuore, il peso corporeo in eccesso stressa e affatica le articolazioni e aumenta il rischio di sviluppare patologie articolari come l'artrite. Perdere peso riduce lo stress sulle articolazioni, allevia i dolori attuali e può ridurre il rischio di sviluppare una condizione di dolore cronico.

5. Aumenta i livelli di energia

Portare dei chili di troppo può essere faticoso e può far sentire fiacchi e affaticati. Perdere peso può aumentare i livelli di energia, consentendo di affrontare le attività quotidiane con più facilità ed entusiasmo. Questo può anche aiutare la vostra produttività generale.

Perdere peso non è un compito facile, ma ha molti vantaggi. È importante notare che la perdita di peso deve avvenire in modo sano e sostenibile, attraverso una combinazione di dieta sana e attività fisica regolare. Prima di iniziare un programma di dimagrimento, consultate un professionista della salute.