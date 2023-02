L'albese Mondo e i primati nell'atletica: le piste dei record diventano portatili

Un 2022 dove le difficoltà non sono mancate per la situazione mondiale che tutti conosciamo, un 2023 a cui ci si approccia con fiducia ma con la giusta cautela, forti però di una ricerca di innovazione che prosegue e che sta dando risultati confortanti. Questo è il quadro su cui la Mondo Spa di Gallo Grinzane sta cercando di proseguire un percorso che possa continuare a vederla leader nel settore delle piste per l’atletica leggera e a essere competitiva nel settore del giocattolo.



Un punto della situazione con “chiaro scuri”, dove la dirigenza cerca di muoversi con attenzione, nel solco dell'innovazione che contraddistingue l’azienda fin dal 1948, anno della sua fondazione. Vice presidente Federico Stroppiana, come possiamo sintetizzare il vostro 2022?



«È stato un anno un po’ travagliato a causa di una situazione generale che in determinati mesi è stata veramente molto pesante a livello di costi fissi energetici e di quelli relativi alle materie prime, due fattori che hanno incisi pesantemente sulla produzione di commesse il cui prezzo era stato fissato prima della crisi mondiale, e sui cui si è potuto intervenire in modo marginale.



In questo quadro dove i bastoni tra le ruote non sono mancati, come si sa, per molte aziende, noi abbiamo cercato di muoverci in base all’esperienza E alla reputazione del nostro marchio, che ci hanno permesso comunque di ottenere soddisfazioni, soprattutto fuori dall’Europa.



Come molti abbiamo dovuto ritoccare i prezzi dei nostri prodotti, anche se non si può ribaltare tutto quello che effettivamente abbiamo speso in più per realizzarli, ma, con il giusto equilibrio, siamo andati avanti nel lavoro, e questo credo che sia l’aspetto più positivo».

Guardando sempre al 2022, cosa ci può dire sui rami d’azienda?

«Il reparto pavimentazione è in crescita: le commesse non mancano e le richieste sono in aumento. Ad esempio in questa prima parte del 2023 registriamo un’attività superiore rispetto a quella dell’anno passato, quando comunque la produzione è stata costante, soprattutto per lavori nel Nord America e in Cina, dove però dobbiamo sempre fare attenzione alla situazione che si sta vivendo in quelle zone del mondo.



Il reparto giocattolo purtroppo ha reso al di sotto delle aspettative: il periodo del Natale non è andato secondo le previsioni, condizionato da un potere d’acquisto minore che ha portato le famiglie a fare scelte, e magari a rinunciare all’acquisto di determinati giocattoli il cui prezzo è purtroppo aumentato. Speriamo ora nell’estate per i prodotti da spiaggia. Diciamo che si viaggia a vista, e c’è incertezza, soprattutto in Europa, a causa dell’inflazione generale».



Lo storico reparto pavimentazioni sportive vi sta dando le maggiori soddisfazioni. Quali sono le ultime novità?

«La pista di atletica portatile e smontabile, piazzata a Birmingham alla “Utilita Arena” per la finale del Mondiali Indoor in programma il 25 febbraio, e che sarà battezzata il 18 e 19 febbraio per i campionati indoor di atletica della Gran Bretagna, è un esempio di come la nostra tecnologia si stia evolvendo ulteriormente, portando all’utilizzo di prodotti smontabili e assemblabili in modo semplice, attraverso un sistema di aggancio rapido, con operazioni che il cliente può eseguire senza attrezzature complesse.



Tutte le piste sono progettate da Mondo secondo gli standard e i regolamenti di World Athletics, in base allo spazio a disposizione del cliente e nel rispetto dei vincoli edilizi. Nella città inglese continua così la tradizione delle nostre piste da più di trent’anni.



A questa novità si affianca la continua ricerca sui materiali per permettere agli atleti di cercare la giusta performance per raggiungere il record nella loro specialità, e per dare modo agli sportivi di gareggiare su superfici sicure e a norma. L’aspetto della tecnologia è per noi fondamentale perché ci permette di creare novità che possano farci distinguere dalla concorrenza e mantenere il ruolo di leadership nel settore sportivo».



Come vi siete approcciati al 2023, e che cosa vi aspettate da questo nuovo anno?



«Consapevoli della nostra esperienza, ma molto attenti ai cambiamenti dell’anno precedente che hanno portato a visioni diverse su certi aspetti. Ora si spera che i costi dell’energia continuino a scendere, anche se tornare ai livelli pre crisi sarà un processo lungo e difficile e non sappiamo se realizzabile. Detto questo, ci vorrà il giusto equilibrio per continuare ad offrire prodotti competitivi e di qualità.



Continueremo i nostri lavori in giro per il mondo, con un occhio di riguardo ai grandi eventi sportivi prossimi in cui saremo protagonisti anche noi con le nostre piste. Uno su tutti le Olimpiadi di Parigi in programma nell’estate del 2024».