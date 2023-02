A San Michele Mondovì viaggio nelle meraviglie dell’inverno con Franco Ramero

Seguendo il filo conduttore dell'aiuola e della botanica in generale, ogni volta diversi sia per la tipologia dell'ospite che per l'argomento trattato.

A San Michele Mondovì, continuano gli interessanti "COLTIviamo - gli incontri de l'abc", appuntamenti di approfondimento a cadenza mensile organizzati dall’associazione Amici dell’aiuola.

Questa sera, giovedì 9 febbraio, alle ore 21 ci sarà al teatro comunale "Piter Pecchenino" il secondo degli appuntamenti organizzati, con ospite Franco Ramero.

Giardiniere di Borgo San Dalmazzo, Ramero è un esperto nella realizzazione dei Giardini d’Inverno, particolarmente rari ed anche poco noti in Italia ma dal fascino incredibile.

La serata sarà un viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’inverno, tra cortecce mozzafiato, fioriture invernali, bacche coloratissime, pomi deliziosi, profumi inebrianti, piante sempreverdi e molto altro.

“L'idea del COLTIviamo” - raccontano dall’associazione - “nasce dalla volontà di fare degli incontri con vari specialisti, trattando temi inerenti la botanica. La prima nostra ospite è stata Arianna Tomatis, architetto paesaggista monregalese vincitrice di diversi premi e riconoscimenti, mentre questa sera è con grande piacere avremo con noi Franco Ramero.

Sono incontri pensati per essere svolti soprattutto nel periodo invernale nel teatro di San Michele, quando ci sono meno possibilità di fare iniziative all'aperto e presso l'aiuola. Ci teniamo molto, poiché riteniamo possano essere non soltanto arricchimento ma fonte di ispirazione. Bellissime opportunità per e con le persone.”

La serata organizzata è ad ingresso gratuito.

Per chi non potrà essere presente in sala, ci sarà la possibilità di seguire la diretta sulla pagina Facebook "L'abc di San Michele Mondovì" oppure su Instagram "abc_di_san_michele_mondovi".