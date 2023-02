Al Politeama di Bra va in scena “Closer”, storia di un amore possessivo

Sarà l’amore il tema portante del prossimo appuntamento al teatro Politeama di Bra, in programma lunedì 20 febbraio 2023 alle 21. Si tratta di “Closer”, spettacolo di successo nato nel 1997 dalla penna del drammaturgo inglese Patrick Marber e reso ancor più celebre dall’omonimo film girato nel 2004 dal regista Mike Nichols, oggi interpretato da Paola Francesca Frasca, Fabrizio Falco (che ne è anche il regista), Davide Cirri ed Eletta Del Castillo. Dimenticate però tenerezza e romanticismo. Closer, infatti, è un testo intenso nel quale la visione alta e poetica dell’amore svanisce per lasciare spazio all’impulso di possedere l’altro.

Protagonisti di questa commedia drammatica, che punta i riflettori sulle relazioni sociali, sono due coppie che si incrociano a vari livelli di desiderio e disperazione sullo sfondo della ricca Londra contemporanea: un dermatologo affermato abitato da perverse pulsioni erotiche; una fotografa di successo, divorziata e intellettuale; un giovane giornalista che sogna di scrivere il romanzo best seller; un’americana sensuale e misteriosa che lavora in uno strip club. Tutti ubriachi di sesso e di noia e di volontà di sopraffazione.

Ci sono ancora biglietti disponibili per lo spettacolo e possono essere acquistati il lunedì dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure sul circuito www.ticket.it. Il costo è di 23 euro, ridotti a 20 per gli over 65 e gli under 26

Il cartellone teatrale del Politeama prosegue giovedì 2 marzo con “Il dio bambino” di Giorgio Gallione. Si tratta del monologo scritto nel nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, un testo che a trent’anni di distanza mantiene la sua incredibile forza e attualità. Protagonista sul palco il grande Fabio Troiano.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.