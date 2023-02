Edizione numero venti per l'Alba Music Festival: oltre ottanta i concerti in cartellone

Alba Music Festival arriva nel 2023 al traguardo della ventesima edizione. Accompagnato da un sempre crescente consenso e considerazione, il festival è riuscito a portare la musica classica al centro della vita culturale del territorio piemontese, in uno straordinario equilibrio tra qualità artistica e divulgazione, il beneficio locale e la visibilità globale.

L’edizione 2023 si svolgerà come di consueto nella città di Alba e, principalmente nel periodo estivo, sul territorio di Langhe e Roero. Si sono intensificate le collaborazioni internazionali, dal St. Mary’s College alla Chesapeake Orchestra e la Roger Williams University Rhode Island e, in Europa, con il il Polo francese di Composizione del Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre di Montbéliard e, sul fronte locale, è intenso e costante il dialogo con moltissimi enti ed istituzioni.

Oltre 80 appuntamenti accompagneranno il 2023: dalle stagioni concertistiche di primavera come Bacco&Orfeo a Alba e Bra, per proseguire con Italy&USA – Alba Music Festival con oltre 30 appuntamenti in undici giorni, passando dai solisti internazionali al grande repertorio orchestrale, alla musica da camera, i recital, gli artisti emergenti e gli eventi collaterali; a giugno la conferma della rassegna Musica in Cascina nella calma della campagna albese; e poi Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, progetto del Parco Culturale con la direzione artistica di Alba Music Festival, un itinerario nelle straordinarie bellezze di Langhe e Roero e dei territori Unesco, fino a Classica, i Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Importante è anche l’impegno verso le nuove generazioni, attraverso il supporto all’Orchestra Giovanile del territorio, il Civico Istituto Musicale, il Liceo e la Scuola Media Musicale.

La grande partecipazione del pubblico, italiano e internazionale, i forti legami dei partner istituzionali e privati, tra i quali il Ministero della Cultura attraverso il Fondo Unico dello Spettacolo, dei partner stranieri e dei molteplici enti e associazioni del territorio, sono gli ingredienti di un successo crescente. Questa convergenza si traduce in un gruppo nutrito ed entusiasta di sostenitori, i quali vedono sempre più il Festival come una straordinaria occasione di crescita, di incontro e di scambio, di ricaduta sul territorio, di beneficio per la comunità e per l'indotto, di attrazione per il turismo-culturale internazionale.

«Si apre un nuovo anno di musica per la ventesima edizione del Festival, – commenta il fondatore e direttore artistico Giuseppe Nova – passando dai recital dei grandi artisti internazionali ai capolavori sinfonici, dai giovani talenti alle prime esecuzioni, fino ai concerti nelle meraviglie di un paesaggio unico, con un’attività che toccherà anche aspetti cruciali della divulgazione e della formazione, per favorire la crescita di un nuovo pubblico e per promuovere la musica e la bellezza artistica quali componenti essenziali del vivere quotidiano e dello sviluppo civile.»

Il calendario 2023

Marzo - Aprile

Bacco&Orfeo

Concerti della domenica di Alba e Bra, dal 12 marzo al 16 aprile

Dodici concerti cameristici della domenica seguiti da aperitivo, un momento di arte musicale e convivialità per dare il via alle attività annuali. I concerti si tengono al mattino ad Alba e, al pomeriggio, con programmi e organici differenti, a Bra presso la Chiesa di Santa Chiara. I concerti sono introdotti dal musicologo Dino Bosco e seguiti da un calice di vino, presentando ogni domenica un produttore differente, commentato dal giudice internazionale Ico Turra.

Chiesa di San Giuseppe, Alba, ore 11

Chiesa di Santa Chiara, Bra, ore 16.30

Maggio

Italy&USA – Alba Music Festival dal 25 maggio al 4 giugno

Oltre 30 concerti in dieci giorni, didattica, seminari, workshop, mostre, eventi collaterali, partecipazione di oltre 100 allievi, musicisti e ospiti dagli Stati Uniti e dall’estero. Inaugurazione presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero.

Differenti luoghi della città e del territorio

Giugno

​Musica in Cascina dal 10 giugno al 1 luglio

​Quattro sabati nella campagna albese di Piana Biglini, in una resistenza storica della metà del ‘700, ​dedicati alla musica e alla convivialità.

​Cà d’Marieta, Piana Biglini, ore 21

Luglio – Agosto

Alba Music Festival – Suoni dalle Colline di Langhe e Roero dal 7 luglio – 6 agosto

Il fascino dei luoghi, la magia della musica! Oltre 30 concerti, a cadenza giornaliera, avranno luogo in diversi luoghi Patrimonio Unesco del territorio di Langhe e Roero. Sarà un percorso emozionante e spettacolare, una geografia inedita nella cornice del magico incontro tra la storia, i luoghi e la musica. Un’occasione per scoprire ed avvicinarsi a bellezze nascoste, per far incontrare le persone con la musica, gustando le bellezze del viaggio, del paesaggio e dell’arte.

Comuni del territorio di Langhe e Roero

Ottobre - Novembre

Classica, i Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba​

Otto concerti cameristici della domenica mattina accompagnano il periodo di maggior attrattiva della città, inserendo un importante tassello culturale a beneficio della comunità locale e del pubblico internazionale.

Chiesa di San Giuseppe, Alba, ore 11

Gennaio

Concerto di Capodanno

Appuntamento fisso e fortemente atteso dalla comunità locale e dal pubblico internazionale, il concerto sinfonico orchestrale il primo giorno dell’anno avrà luogo alle ore 17.00 nella splendida e suggestiva cornice della Chiesa di San Domenico.

Chiesa di San Domenico, Alba, 1° gennaio, ore 17.00.