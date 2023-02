Carnevale a Chiusa: due appuntamenti tra antiche tradizioni e magia

Venerdì 17 febbraio “Vendre di Magnin” alle ore 16.30 in Via Roma pomeriggio in allegria e divertimento a cura della Pro Loco Turismo in Valle Pesio: merenda dei Magnin offerta dalla Pro Loco e giro dei Magnin per il paese. Alle ore 20.00 cena al Ristorante Cannon d’Oro. Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734990 – Bartolo 333.6305305 – Luigina 348.7937843.

Martedì 21 febbraio “Martedì grasso” ore 14.30 presso l’Oratorio Parrocchiale a cura dell’Associazione Famiglie a colori ODV. Alle ore 14.30 animazione con Idee Fresche, alle ore 15.00 spettacolo di magia con Mago Alby offerto dall’Associazione Famiglie a colori ODV. Sono graditi dolci e bevande per condividere insieme la merenda.

"Si ringraziano - scrive il comune - tutti i volontari che collaborano alla realizzazione delle feste ed in particolar modo: il Comune di Chiusa di Pesio, l’Ufficio Turistico Valle Pesio, la Pro Loco Turismo in Valle Pesio, l’Associazione Famiglie a colori ODV, Idee Fresche, l’Oratorio Parrocchiale di Chiusa di Pesio ed EquAzione.