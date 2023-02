In arrivo le grandi sfilate dei carri di cartapesta del 95° Carnevale Città di Saluzzo

Domenica 19 febbraio, dalle 14, nel centro di Saluzzo, prenderà il via la grande sfilata dei carri di cartapesta del 95° Carnevale Città di Saluzzo, 69° Carnevale Città di Rivoli (con la sua sfilata di domenica 12 febbraio), 5° Carnevale delle 2 Province e 8° Carnevale Comune di Barge, da quest’anno inserito nel circuito della manifestazione.



Il grande evento di domenica 19 febbraio sarà preceduto, sabato 18, da alcune iniziative: la colazione di Ciaferlin, alle 10, in piazza Cavour a Saluzzo, il ballo dei bambini sotto l’ala mercatale di Barge alle 16 e, sempre a Barge, la grande sfilata notturna dei carri, a partire dalle 20. La “gran baldoria” proseguirà lunedì 20 febbraio: presso il Pala CRS di Saluzzo, dalle 15, è in programma il ballo dei bambini mentre alle 20 avrà luogo la polentata e il Gran Ballo serale con l’orchestra Aurelio Seimandi. Infine, il giorno di martedì “grasso”, 21 febbraio, in piazza Cavour a Saluzzo ci sarà il luna park per i più piccini.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a info@fondazionebertoni.it.



“Saluzzo si ripopola di carri allegorici, maschere, coriandoli e gente festosa che anima ed invade la nostra Città – spiega Romano Boglio, segretario generale della Fondazione Amleto Bertoni - . La Fab ritorna ad organizzare il carnevale in grande stile e lo fa con il proprio consueto spirito, fatto di condivisione ed aggregazione in ambito territoriale. Proprio alla luce di tutto ciò, la tappa cuneese del Carnevale delle 2 Province si arricchisce della sfilata in notturna di Barge, città ed amici che negli anni hanno dato un grosso contributo al carnevale di Saluzzo. Rivoli, Saluzzo e Barge per un carnevale a tappe che ci dà orgoglio e prestigio, con la consapevolezza di una manifestazione non ‘scontata’ e con la promessa di un importante impegno presente e futuro”.



Momenti clou del fine settimana all’insegna del Carnevale Saluzzese saranno come detto le due sfilate di Barge (in notturna) e Saluzzo. Sabato 18, a Barge, i carri allegorici partiranno da viale Mazzini: sfileranno gli 8 carri e gruppi di Nichelino, Piobesi T.se, Roletto, Luserna San Giovanni, Carmagnola, Racconigi, Centallo\Fossano, Scalenghe. Gli stessi carri di cartapesta domenica 19 animeranno la sfilata nel centro di Saluzzo accompagnati anche dai due Carrinfrutta di Saluzzo (Oratorio don Bosco) e Verzuolo. Assoluti protagonisti saranno anche Ciaferlin Aurelio Seimandi, accompagnato dalla Castellana Liliana Chiapello, dalle Damigelle Viola Blaganò e Giulia Ciccone e dai Ciaferlinot Massimo Barroero e Matteo Borghino.



“E così si riparte per la sesta avventura: che emozione e che onore – aggiunge ‘Ciaferlin’ Aurelio Seimandi - . Partiamo questa volta dal fondo, dai ringraziamenti. Un grazie lo devo alle Castellane e a Liliana Chiapello, la Castellana di questo Carnevale, che intraprende con me la nuova avventura. Un grazie va alle damigelle e ai Ciaferlinot, agli amici delle maschere della Cricca del Carnevale, al Sindaco della Città di Saluzzo, alla Fondazione Amleto Bertoni e al suo vulcanico segretario, Romano Boglio. E un messaggio di gratitudine particolare va ai carristi, che mantengono salda la tradizione dei grandi carri in cartapesta, anche se con sempre maggiori difficoltà. Questo sarà il Carnevale della ripresa, dei bambini e degli anziani, quindi della normalità, delle strette di mano e del sorriso. Infine, un pensiero al territorio e alla tradizione: due popolarità si incontrano e io avrò il grande onore di viverle entrambe, perché Carnevale è allegria, ma anche serietà di una storia che andiamo a raccontare”.