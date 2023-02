A Cuneo tempo di classica con il secondo concerto di "Incontri d'autore"

Secondo appuntamento per "Incontri d'autore" 2023, rassegna di musica classica organizzata dagli Amici della Musica di Savigliano con a capo il maestro Ubaldo Rosso.

Gli spettacoli del progetto annuale propongono un repertorio in grado di spaziare tra i generi e i periodi storici più vari. La musica colta di tradizione europea non accoglierà soltanto i nomi dei suoi esponenti più celebrati (Mozart, Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Franck, Šostakovic e così via), ma promuoverà la valorizzazione di compositori meno rimarcati nell’immaginario comune - è il caso, ad esempio, di Franzh Wilhelm Ferling (1796-1874), Darius Milhaud (1892-1974), Paul Creston (1867-1950), Franz Danzi (1763-1826), Gustav Holst (1874-1934), Nino Rota (1911-1979), Jean Francaix (1912-1997) - al fine di innescare nel pubblico non solo uno stimolo di riconoscimento, ma anche di piacevole scoperta.