Dal Leo Club Santo Stefano Belbo una serata per la protezione civile di Castiglione Tinella

Venerdì 10 febbraio, a partire dalle ore 20, il ristorante Campagna Verde di Castiglione Tinella ospiterà GuessWine, una degustazione al buio organizzata dal Leo Club Santo Stefano Belbo - Colline pavesiane.

Come tutti gli eventi organizzati dai giovani del sodalizio langarolo, anche questo avrà una finalità benefica, con una parte del ricavato che verrà donato alla Protezione Civile di Castiglione Tinella e un’altra che sarà invece destinata alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova, che da anni si occupa di sensibilizzare il pubblico sulle donazioni delle cornee, fondamentali per chi soffre di cecità corneale a causa di malattie o infortuni.

Di norma tutte le degustazioni richiedono l’essere in grado di fare una serie di valutazioni e dare una serie di giudizi, che coinvolgono tutte le percezioni sensoriali, una cena al buio sarà quindi un ottimo banco di prova per le capacità e le competenze enogastronomiche di ciascuno degli ospiti, sperimentando da un lato le difficoltà che si possono avere non vedendo, ma dall’altro cercando di sviluppare al massimo le sensibilità sensoriali.

“GuessWine, una degustazione al buio – spiega Alessio Scavino, presidente del Leo Club – è un evento che rientra negli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno leonistico, con l’obiettivo di ospitare nei tre comuni coinvolti all’interno dell’area di competenza del club, almeno un’iniziativa. Dopo il successo di “ConVinum, un calice tra le righe”, tenutosi a Santo Stefano Belbo, è giunta quindi l’ora di Castiglione Tinella. Questo è chiaramente solo il primo dei tanti eventi che, da qui all’estate, verranno organizzati dal club. Il prossimo? Cominciate a tenervi liberi per la fine di marzo!”.

Sulla tavola saranno presentati diversi vini provenienti dalle cantine locali: Simone Cerruti, Teresa Soria, La Tribuleira e Poderi Roccanera, dando così anche un contributo alle produzioni del territorio del Leo Club stesso e, a fine serata, verranno poi premiati i concorrenti migliori, grazie alla collaborazione di alcuni commercianti castiglionesi.

Il costo della cena è 45 euro a persona, sarà gradita la prenotazione attraverso il numero 333/2893675 (Alessio) o attraverso la mail leoclubssbelbocollinepavesiane@gmail.com. A entrambi i riferimenti si possono anche ricevere ulteriori informazioni sulla serata.