Amministrare gli enti locali: a Savigliano seconda serata per la scuola politica di Fratelli d'Italia

Altro indiscusso successo della seconda serata di Scuola politica relativo alla “Res Publica, politica e amministrazione negli enti locali: il Comune”.

Nella sala del Mutuo Soccorso di Savigliano gremita di ospiti sono stati tanti gli interventi illustri volti a capire nel concreto come si svolge la politica negli enti locali.

Importante il ruolo di moderatore svolto dal professor Maurizio De Lio. Il dibattito è iniziato con l’intervento del coordinatore provinciale FDI di Cuneo William Casoni il quale ha ringraziato il circolo saviglianese per l’invito è l’importanza delle serate organizzate.

“Per fare politica bisogna partire dal basso, col ruolo di consigliere comunale imparando ad ascoltare i cittadini e le loro esigenze, lavorando per mantenere la parola data nella campagna elettorale. Quello del consigliere è un lavoro importante che spesso si fa principalmente per affezione e vicinanza al proprio territorio”. Queste le parole sentite del consigliere comunale di FDI di Cuneo Massimo Garnero.

Molto gradita la presenza dell’onorevole Monica Ciaburro, anche sindaco di un piccolo comune montano, Argentera: ”La formazione è la partenza per ogni compito che si vuole svolgere, ovviamente vale anche nell’amministrazione. Sono diventata sindaco nel momento in cui il mio Comune era commissariato. Ho dovuto quindi imparare a svolgere tutte le mansioni dalle più piccole alle più importanti. Strategici il dialogo, il rapporto con i cittadini e il confronto con le opposizioni”.

Importante l’esperienza decennale come consigliere comunale portata dal presidente del circolo FDI Savigliano Marco Buttieri, il quale afferma che la sua formazione è maturata negli anni anche grazie al ruolo svolto all’opposizione: “Ciò ha sviluppato il mio intuito nel prevenire e nel saper intervenire per migliorare il lavoro della maggioranza”.

Intervenuto alla serata anche il presidente del gruppo consigliare FDI Regione Piemonte Paolo Bongioanni: “Dobbiamo prepararci alle ormai imminenti votazioni regionali, il mio impegno in questo momento è volto anche alla modifica della legge elettorale delle Regioni per valorizzare i candidati maggiormente votati”.



Intervenuto per i molti giovani presenti in sala il coordinatore provinciale generale Cuneo e assessore di Marene Alberto Deninotti: “Ho iniziato da molto giovane a muovere i miei primi passi politici, ho fatto per due mandati il consigliere comunale per poi diventare assessore. È stato un percorso impegnativo che mi ha dato grande soddisfazione, sono sempre stato mosso dalla voglia di fare qualcosa di concreto per la mia città”.

Il dibattito è stato acceso e interessante, tante le domande e le curiosità del pubblico rivolte ai relatori.

Il Ringraziamo per la partecipazione e l’intervento anche il sindaco di Cervere Corrado Marchisio, il rappresentante Enti locali Rocco Politanò e tutti i numerosi cittadini che hanno partecipato alla serata.

Un ultimo grazie va rivolto per la cura e riuscita della serata a tutti i componenti del circolo saviglianese, i quali vi invitano al prossimo appuntamento del 25 febbraio dal titolo “Dalla militanza alle amministrazioni pubbliche". Saranno ospiti l’onorevole Monica Ciaburro, l’onorevole Augusta Montaruli, il vicepresidente provinciale Enzo Tassone, il consigliere Giovanni Crosetto, il coordinatore provinciale Gn Cuneo Alberto Deninotti, il presidente del circolo Savigliano Marco Buttieri moderati dal professor Maurizio De Lio.



Il Circolo Fratelli d'Italia di Savigliano