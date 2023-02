Trinità, approvata la modifica al regolamento sull'IMU

Lunedì 6 febbraio a Trinità si è tenuto il primo Consiglio Comunale del 2023 e al punto nove dell’Ordine del giorno è stata inserita la modifica, da me richiesta, all'art.13 del regolamento sull'imposta propria IMU.

Il punto è stato votato all’unanimità e di questo sono molto contenta perché questa modifica viene richiesta per agevolare i cittadini, con l'idea primaria di essere vicino alle loro esigenze.

RELAZIONE MODIFICA ART.13 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Esistono fabbricati, cosiddetti unità collabenti (cioè diroccati, cadenti, ruderi) che per la loro natura sono esenti dal pagamento IMU e TASI. Si tratta di immobili in condizioni pessime per i quali non vanno pagate tasse e tributi. Come detto sopra, pertanto, per i predetti fabbricati collabenti, non si pagherà né l’IMU e né la TASI.

La categoria catastale confacente a questi immobili è la F2.

Catastare dei fabbricati diroccati come “collabenti”

Accatastare dei fabbricati collabenti è una facoltà accordata dal Decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n. 28 – Min. Finanze, però non è obbligatorio accatastare i predetti immobili come “collabenti“. Quindi, preciso: i fabbricati con tetto crollato, fatiscenti, ruderi, inagibili, o comunque immobili che non generano reddito non esiste un obbligo di modifica di accatastamento.

Però un edificio precedentemente iscritto al catasto (per es. A o C), ma che nel corso del tempo (o a seguito di un evento specifico) ha subito deterioramenti naturali o a seguito di calamità naturali, può avere un aggiornamento catastale in “collabente”. A livello di normativa catastale gli immobili collabenti sono definiti con la specifica categoria F/2 “Unità collabenti – fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili”, che raccoglie tutti gli immobili che non generano reddito.

La categoria F/2 - Unità collabenti va attribuita a immobili diroccati, ai ruderi, ovvero ai beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado che ne determina l'assenza di autonomia funzionale e l'incapacità reddituale, temporalmente rilevante.

Se volete catastare dei ruderi come fabbricati “collabenti” occorre una apposita pratica presentata da un professionista (geometra, ingegnere, architetto, ecc..), quindi qui non entro nel merito.

Termino la relazione alla proposta da me presentata con un esempio calzante per il nostro territorio: i 'Ciabot' nelle vigne e/o nelle campagne, i quali sono soggetti a IMU se superano i sei metri quadri, ma ormai non più utilizzati come invece lo erano un tempo e la maggior parte sono caratterizzati da un notevole livello di degrado.

Il Capogruppo di opposizione

Sismia Selvaggia Spertino