FdI: “Il sindaco di Saluzzo ci dia un angolo per ricordare i martiri delle Foibe”

Un momento della celebrazione tenuta lo scorso anno in città per il Giorno del Ricordo

Riceviamo e pubblichiamo.

***

É dai tempi dei posteri che chiediamo all’Amministrazione di Saluzzo di concederci “un cippo”, una panchina, un angolo di un giardino, insomma, un memoriale da dedicare alla martoriate vittime delle Foibe, istriani dalmati nonché nostri connazionali cacciati dalla propria terra dall’odio dei Titini, solo perché italiani.

Adesso chiediamo formalmente al sindaco Mauro Calderoni, persona visibilmente sensibile a queste ricorrenze, il quale si appresta a commemorare le morti date dalle atrocità appunto delle Foibe il prossimo venerdì 10 febbraio, di poter dedicare uno spazio della nostra bellissima città anche a loro.

Troviamo che sia questo che manchi a Saluzzo, non di certo la sensibilità negli amministratori, ma forse la volontà in certi casi?

Dal momento che vogliamo ricrederci sotto questo aspetto, chiediamo nuovamente al signor sindaco che ci conceda quanto prima un luogo, un memoriale, insomma qualsiasi cosa per poter commemorare i nostri connazionali istriani dalmati, trucidati dall’odio comunista totalitario del boia e su cui poter deporre una corona di fiori come in qualsiasi altra commemorazione.

In caso di accoglienza di tale richiesta, ci teniamo personalmente a ringraziarla sin da ora, e ci auguriamo che la suddetta non passi inosservata e che non venga archiviata, perché vogliamo ricordare a tutti che non esistono morti di serie A e morti di serie B. I morti, in quanto tali, devono essere rispettati, ricordati e commemorati, sempre.

Anticipatamente grazie dal Circolo FdI di Saluzzo