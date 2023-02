Basket: colpo di mercato per la CO.GA.L. Savigliano, ecco Allen Agbogan

Colpo di mercato per la CO.GA.L Savigliano: la squadra del patron Marco Testa inserisce in organico Allen Agbogan classe '97, altezza 186cm, play/guardia e fratello del già presente Marvin.

Allen vanta varie esperienze in giro per l'Italia avendo giocato a Moncalieri, Reggio Calabria, Palestrina, Giulianova, Collegno ed Avellino. Carrier high in serie B di 16 punti, 12 rimbalzi e 7 assist. Gran difensore e super atleta aumenterà la fisicità e le opzioni della CO.GA.L nel reparto "piccoli". È reduce da un infortunio al ginocchio, ma è ormai pronto a tornare in campo.

Queste le sue dichiarazioni: "Ho scelto Savigliano per il progetto, per la serietà societaria e per la presenza di mio fratello. La squadra è super sia dentro che fuori dal campo. Gli obiettivi sono chiari, la voglia di fare bene è tanta perché sappiamo di potercela giocare con tutti."

Il Presidente Marco Testa "Cercavamo un giocatore per rendere più completo il nostro roster. Allen è stata un'occasione imperdibile e andrà a rinforzare un gruppo che sta disputando un eccellente campionato e che con lui potrà essere ancora più competitivo". Infine, il commento di Coach Arioli: "Sono molto contento dello sforzo della società perché Allen è un giocatore forte, esperto, di buona duttilità e motivazione, che potrà giocare in tre ruoli. Dobbiamo solo avere pazienza qualche partita perché possa trovare la massima condizione dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo diversi mesi".