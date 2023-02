Calcio Serie D, ufficializzate le date di playoff e playout

La LND ha reso note le date del post campionato regolare di Serie D 22/23.

Bra in piena corsa per i playoff (giallorossi al momento quarti nella classifica del girone A con 43 punti come il Vado) mentre il Fossano, ultimo con 8 punti, pare avere poche possibilità di centrare l'obiettivo playout.

LE DATE

“PLAY OFF”

14 maggio 2023 1° Fase

21 maggio 2023 2° Fase

“PLAY OUT”

14 maggio 2023 gara unica

Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio il calendario sarà il seguente:

“PLAY OFF”:

14 maggio 2023 Gara di spareggio

21 maggio 2023 1° Fase

28 maggio 2023 2° Fase

“PLAY OUT”:

14 maggio 2023 spareggio/i

21 maggio 2023 gara unica dopo spareggio