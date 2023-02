Cross: in 1300 a Borgaretto per le staffette, Podistica Valle Varaita sugli scudi

Grandi numeri per la Festa delle Staffette di cross, campionato regionale, di domenica 5 febbraio. Circa 1300 gli atleti che hanno partecipato alla 40ma edizione del Cross di Borgaretto che ha visto in gara tutte le categorie, dagli esordienti ai master (2011 l’anno di nascita dell’atleta più giovane in gara, 1936 quello del più anziano), assegnando appunto i titoli regionali delle varie categorie. Più numerose, come d’abitudine, le categorie giovanili, con 324 atleti della categoria ragazzi (maschi e femmine) e 200 della categoria cadetti (maschi e femmine); 311 invece gli atleti over 35. La manifestazione, organizzata dall'ASD Borgaretto 75, era inoltre valida come 3a prova del Trofeo Regionale Assoluto e di quello Giovanile di Cross.

RAGAZZI. 3x1000. Al femminile è la Brancaleone Asti ad aggiudicarsi il titolo con una compagine composta da Daniela Gaetano, Aurora Marello e Gloria Sarzi Amadè. Sei secondi di ritardo per l’Atl. Saluzzo (Sola, Vignolo, Audifreddi), terza piazza per l’Atl. Ivrea (Dova, Fazzone, Schina). 54 le squadre in gara.Al maschile, l’Atl. Alba di Leonardo Pelissero, Alessandro Zuccaro e Pietro Alluto è il migliore delle 42 staffette schierate. Secondo posto per Brancaleone Asti (Chiaramonte, Cossutti, Borghino), davanti a Atl. Team Carignano (Chicco, Trucco, Valle).

CADETTI. 3x1500. Tra le donne successo dell’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari con Corinne Auora Duoccio, Sara Goldin, Irene Cappio. Tre sono i secondi che separano le vincitrici dal Runner Team 99, secondo classificato (Ferrero Merlino, Mancin, Gaiola); terza piazza per Atl.Pinerolo (Farinetti, Tealdo, Rosa Brusin). 28 complessivamente le squadre al via.È invece la GAV ad aggiudicarsi il titolo maschile con Federico Pavesi, Matteo Princisvalli, Andrea Cappelli. Sei i secondi di ritardo per l’Atl. Roata Chiusani (Matarazzo, Falco, Golè), terza classificata Vittorio Alfieri Asti (Giordano, Ollino, Saglietti). 29 le squadre al via.

ASSOLUTI. DONNE. 4X2000. Vittoria per la squadra dell’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari composta da Linda Perone, Silvia Signini, Giorgia Mancino e Ludovica Megna. Oltre quaranta secondi il vantaggio sulla seconda staffetta al traguardo, la Pod. Valle Varaita (Mattio, Matilde Bagnus, Valente, Elena Maria Bagnus). Terzo gradino del podio per ASD Giannonerunning Circuit (Mates, Panait, Cirillo, Capustin). 28 le squadre impegnate.

ASSOLUTI. UOMINI. 4X2000. Doppietta per la Pod. Valle Varaita che vince con la staffetta della famiglia Mattio. Daniele, Tommaso, Elia e Davide si impongono sui compagni di club Stefano Bagnus, Giacomo Barile, Simone Giolitti e Luca Paul Beitone per sette secondi. Il terzo posto è invece della GAV (Perelli, Alessandro Inglima, Cristiano Inglima, Lorenzo Caretti). 19 in tutto le compagini in gara.

MASTER UOMINI. 4X2000. 51 le staffette schierate. Successo per i padroni di casa dell’ASD Borgaretto 75: Roberto Catalano, Luca Cerva Perolin, Antonio Giardiello, William Maiolo. Sul podio salgono anche G.S. Fulgor Prato Sesia (Claudio Guglielmetti, Consoli, Vaiana, Francesco Guglielmetti) e Atl. Santhià (Gulmini, Nurri, Peloso, Bosio).