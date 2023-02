Cuneo Volley sempre sul pezzo con i fiori di Faxiflora

Prosegue la speciale collaborazione tra il Cuneo volley e Faxiflora, l’azienda cuneese che in questi trent’anni ha ottenuto un successo e una capillarità sia su campo nazionale che internazionale. Lo spirito di squadra, la collaborazione e la condivisione sono valori che accomunano le due realtà, così come l’impegno quotidiano nel migliorarsi e raggiungere nuovi obiettivi. Un partner perfetto per il Club cuneese che ha ampio raggio con le proprie attività e conoscenze.

Per S.Valentino i giocatori Simone Parodi, Lorenzo Codarin e Luca Chiapello hanno usufruito del servizio Faxiflora con la scontistica dedicata al Cuneo Volley con il codice promo 14CV23 per dei fantastici bouquet a tema.

«Faxiflora da sempre crede nel valore formativo dello sport come pratica educativa che favorisce socialità, lealtà, rispetto della persona e delle regole: è parte integrante della storia aziendale il supporto alle più prestigiose realtà sportive locali e internazionali.» – dott.sa Maria Basso, amministratore delegata del Gruppo.

Faxiflora è oggi un'azienda riconosciuta, con partner internazionali di assoluto rilievo, al passo con le esigenze dei clienti in grado di affrontare le nuove sfide che il mercato propone. Con una sede operativa composta da oltre 2.000 fioristi associati, 98 delegazioni estere e numerose collaborazioni esterne, si conferma la seconda grande realtà nel servizio di trasmissioni floreali in Italia e l’unica con sede e capitali interamente italiani.

Dal sito www.faxiflora.it è possibile inviare bouquet di fiori, composizioni o piante in tutta Italia e nel mondo per qualsiasi ricorrenza.

Fai i tuoi auguri di S.Valentino con le creazioni floreali e stupisci con Faxiflora. Usa anche tu il codice dedicato al Mondo Cuneo Volley 14CV23 e avrai uno sconto di 10€ su tutti i prodotti che troverai sul sito www.faxiflora.it/San-Valentino-Faxiflora-CuneoVolley.htm