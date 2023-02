Le gatte graffiano con stile: ecco Graffio, la linea di smalti semipermanenti dedicata a Cuneo Granda Volley

Pronte a graffiare, sì, ma con stile: grazie alla collaborazione con Chic e Shock le gatte della Cuneo Granda S.Bernardo ora hanno il proprio smalto semipermanente personalizzato. La nuova linea di smalti semipermanenti Graffio nasce grazie a un gioco di squadra che ha coinvolto le quindici giocatrici della prima squadra di Cuneo Granda Volley, Chic e Shock, negozio di articoli di bellezza professionale al dettaglio e all’ingrosso con punti vendita a Cuneo e Alba, e Mangré ProfessioNails, brand di riferimento per la vendita di prodotti e corsi di formazione del settore “nail”. Le gatte ci hanno messo il loro colore preferito, il proprio numero di maglia e la propria firma, Mangré ProfessioNails un prodotto bello, resistente, facile da applicare e da rimuovere, Chic e Shock la regia che ha ideato e coordinato il tutto. Da qualche giorno tutte le appassionate di pallavolo possono trovare i quindici smalti semipermanenti della linea Graffio presso i due punti vendita di Chic e Shock a Cuneo in via XXVIII Aprile 7 e Alba in corso Langhe 3. Dal Lemon di Sofya Kuznetsova, un colore caldo che fa sognare l'estate al Kiss, un rosso acceso pieno di temperamento scelto da Alice Gay, i colori scelti dalle gatte rispecchiano al meglio i loro gusti e la loro personalità in campo e fuori.

A LEZIONE DALLE FUTURE ESTETISTE DELL'AFP CUNEO Per festeggiare il lancio della linea Graffio, Chic e Shock ha voluto realizzare un evento che sposa in pieno la filosofia che ne ha portato alla realizzazione, ossia la creazione di un valore aggiunto con ricadute sinergiche e positive per Cuneo Granda Volley, lo sponsor promotore dell'iniziativa, i tifosi, i follower e tutti gli appassionati della squadra e del territorio di cui essa rappresenta un'eccellenza. Nella mattina di lunedì 30 gennaio Beatrice Agrifoglio, Lara Caravello, Agnese Cecconello e Lucille Gicquel hanno partecipato a una lezione sull'applicazione dello smalto semipermanente a cura delle allieve del terzo anno del corso Operatore del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetici dell'AFP - Azienda Formazione Professionale nella sede di Cuneo. Un'ora divertente e utile con la supervisione della docente di estetica Claudia Cunzolo per imparare le basi di una tecnica che le gatte potranno perfezionare grazie al kit con tutto il necessario per l'applicazione dello smalto semipermanente omaggiato da Chick e Shock.Al momento di formazione hanno partecipato anche la direttrice dell'AFP di Cuneo Erica Pellegrino, Greta Mancinelli, CEO & Founder Mangrè ProfessioNails, Roberto Guidarelli, responsabile commerciale di Mangrè ProfessioNails e Giorgia Bernardi, Trainer Mangrè Nails School – Regione Piemonte.

CLAUDIO CURTI, TITOLARE CHIC E SHOCK «Siamo felicissimi di aver vissuto un momento straordinario di collaborazione attiva con le pallavoliste della squadra di Serie A1 di Cuneo che ha portato alla creazione di uno smalto semipermanente con colori giovani, belli, resistenti e vincenti dedicati a chi ama lo sport, l'attività in genere e non vuole rinunciare alla propria bellezza anche nei momenti di maggiore stress. Il nostro grazie va a Cuneo Granda volley per aver creduto in questa idea dall'inizio, all'AFP, che ha accolto con entusiasmo la proposta di ospitare un momento di formazione. e a Mangrè ProfessioNails per aver messo l'eccellenza dei suoi prodotti al servizio della nostra linea».

ERICA PELLEGRINO, DIRETTRICE AFP CUNEO «L'AFP è stato orgoglioso di aver contribuito alla buona riuscita dell'evento che ha permesso alle allieve del corso di abilitazione per il settore estetico di insegnare alle atlete della Cuneo Granda Volley il corretto protocollo di applicazione di uno smalto semipermanente. Le nostre ragazze erano molto emozionate e orgogliose di poter offrire una esperienza di bellezza a delle atlete conosciute e apprezzate. Ci auguriamo che questo sia solamente l'inizio di una serie di iniziative volte a fare incontrare eccellenze della nostra città, valorizzando così il talento di ognuno. Lo sport riveste un ruolo educativo fondamentale per i giovani, in quanto portatore di valori sani quali l'impegno, la costanza, la correttezza e il confronto leale. Ringraziamo la Cuneo Granda Volley e Claudio Curti per averci permesso di vivere questa esperienza».

PAOLO CORNERO, DIRETTORE GENERALE CUNEO GRANDA VOLLEY «Siamo orgogliosi per il lancio di un'iniziativa innovativa nata dall'amore per i nostri colori di una delle numerose realtà della rete #WeAreFamily, che da sempre per noi è fondamentale perché esprime il sostegno alla società delle piccole e medie attività della città e dei dintorni. In questi mesi di lavoro ho visto tanto entusiasmo da parte di tutti i soggetti coinvolti, e mi auguro che la linea Graffio venga accolta allo stesso modo dalle nostre tifose e da coloro che desiderano un prodotto accattivante e di qualità. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la genuina passione per la nostra realtà e la grande generosità di Claudio Curti, a cui siamo davvero grati».