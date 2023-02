Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì/Villanova riceve l'Asti

Nella tredicesima giornata – seconda di ritorno del Campionato di Serie C maschile il VBC Mondovì/Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio ospita al Pala Tomatis alle 20.45 l’ Asti allenato da Pier Paolo Martino, attualmente sesto in classifica generale con 19 punti (7 successi e 5 sconfitte) e che sino ad ora è stata l’ unica formazione in grado di superare i monregalesi (all’ andata ad Asti finì 3-2).

I monregalesi, che arrivano dall’ importante successo esterno per 3-0 ottenuto a Torino contro il To.Volley e che in classifica generale attualmente sono terzi a pari punti con il S. Paolo Torino a -1 dal Val Chisone secondo, cercheranno di conquistare i 3 punti in palio onde restare agganciati al treno play-off e sfruttare eventuali passi falsi delle dirette avversarie.

“Questa – asserisce coach Massimo Bovolo – è una gara decisamente impegnativa, contro una formazione ostica e che all’ andata dimostrò tutto il proprio valore riuscendo a vincere al quinto set. Noi dovremo essere bravi nell’ approccio della partita, cercando di imporre il nostro ritmo sin dall’ avvio, forzando in tutti i fondamentali ed evitando di commettere errori gratuiti che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento del match. Ovviamente puntiamo a conquistare il successo pieno, che sarebbe davvero importantissimo sia per quanto concerne la classifica che il morale e che ci permettono di continuare con serenità e maggior convinzione il nostro percorso di crescita tecnico e tattico”