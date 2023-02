Controllo accessi per B&B: come gestirlo in modo smart e automatizzato con la building automation

I gestori di B&B ed affittacamere si trovano spesso alla prese con chiamate fuori orario di clienti che vorrebbero effettuare il check-in, magari a causa di un ritardo del volo o del treno.

A prescindere dal motivo, effettuare la fase di check-in dell’ospite in un orario inconsueto può portare a disagi per tutta l’organizzazione aziendale.

Fortunatamente la tecnologia viene incontro alle esigenze dei gestori con soluzioni tecnologiche all'avanguardia, in particolare con sistemi domotici, di building e hotel automation che permettono il controllo di accessi in modo smart e automatizzato.

Tra le aziende che hanno sviluppato dei sistemi innovativi e affidabili per gestire l’accesso del cliente in struttura in totale sicurezza e autonomia troviamo Building Intelligence Group, realtà cuneese che ha all’attivo numerosi progetti per strutture ricettive su tutto il territorio nazionale.

Vediamo ora come gestire al meglio il controllo accessi nei bed & breakfast grazie alla building automation.

Soluzioni smart per l’accesso in un B&B

La building automation è sempre più utilizzata nell'ambito della gestione di strutture ricettive come B&B, alberghi, hotel. Le potenzialità sono enormi perché permettono di gestire numerosi aspetti in totale autonomia, a partire dall'accesso al B&B per arrivare alla possibilità di ridurre gli sprechi energetici garantendo comfort, accoglienza e massima flessibilità per gli orari dei clienti.

L'obiettivo principale della building automation è quello di snellire ed ottimizzare il carico di lavoro gestionale della struttura e al tempo stesso aumentare la soddisfazione del cliente.

Questo riscontro si può ottenere con molte soluzioni tra cui il controllo degli accessi in struttura in maniera intelligente e automatizzata.

I Il controllo degli accessi nel B&B

Le richieste di poter effettuare il check-in in orari non previsti dalla politica della struttura sono praticamente all’ordine del giorno.

I gestori ovviamente vogliono accontentare la richiesta del cliente ma questo comporta enormi disagi e spesso l'impossibilità fisica di essere presenti in struttura in determinati orari.

Grazie però alla building automation, in particolare ai sistemi di controllo di accessi automatizzati nel bed and breakfast, questo è oggi possibile.

Building Intelligence Group progetta e implementa sistemi innovativi per gestire comodamente a distanza gli ingressi che avvengono nella struttura in qualsiasi orario e in maniera completamente automatizzata, ad esempio con il self check-in integrato con il gestionale PMS.

Il controllo degli accessi può essere gestito con apposite applicazioni per smartphone abilitate con codici inviati dalla struttura in maniera ugualmente automatizzata, con un tastierino o con la tessera RFID. Il cliente che ha già familiarità nell'uso delle applicazioni certamente non avrà problemi nel gestire questo genere di sistema. Tra l'altro il gestore ha sempre la situazione sotto controllo perché può visionare a distanza gli accessi effettuati dai clienti tenendo traccia degli orari.

Si tratta quindi di un sistema innovativo che rende il servizio di reception intelligente.

Le altre soluzioni di building automation pensate i B&B

Building Intelligence Group propone un’ampia gamma di soluzioni pensate per rendere più semplice la gestione di un B&B e contemporaneamente aumentando la qualità dei servizi per il cliente.

Ad esempio è possibile gestire l'illuminazione di tutti gli spazi della struttura tramite un unico applicativo; ciò consente di tenere sempre sotto controllo i consumi energetici e questo è fondamentale per diminuire gli sprechi e aumentare la redditività.

Tra le altre opzioni troviamo sistemi multimediali ad alta prestazione e flessibilità grazie ai quali si possono pubblicizzare efficacemente le varie attività effettuate dalla struttura, ricordando sempre al cliente i vari servizi, anche quelli proposti da partner commerciali.

Questo genere di opzione rientra nel servizio di TV Hospitality.

Inoltre in caso di un problema oppure un dubbio sull'utilizzo corretto di alcuni sistemi, è sempre possibile richiedere assistenza da remoto garantendo la massima reperibilità al cliente. Un servizio di questo genere è fondamentale soprattutto nei periodi di maggior afflusso di turisti fronteggiando così senza problemi eventuali criticità e richieste contemporanee.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di building automation offerte da Building Intelligence Group, visita il sito del software per automazioni di impianti ed edifici BIGStudio: bigstudio.eu