A Castiglione Falletto proseguono i lavori sotto il castello in pieno centro storico

Lavori in corso con orizzonte fine marzo. A Castiglione Falletto continuano senza intoppi i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della parete sotto il Comune, ai piedi del castello, e per la realizzazione del parcheggio adiacente con nove posti auto gratuiti.



«L’intervento sta procedendo bene - dichiara il sindaco Paolo Borgogno – e l’impresa, dopo l’incontro della scorsa settimana, ha confermato che i lavori verranno terminati per la fine di marzo, così da rendere agibile l’area per aprile, mese in cui inizia la stagione turistica.



Le opere più importanti sono state completate ed erano relative al posizionamento dei pali franchi e dei tiranti previsti per sostenere il versante. Ora l’impresa ha finito di togliere parte della terra e, nelle prossime due settimane, saranno completati le murature, per poi proseguire a marzo con le opere di rifinitura, tra illuminazione, rivestimento del muro, realizzazione della scala e l’area del parcheggio che verrà asfaltata e che avrà, adiacente, un’area verde di 2 x 3 mt.



Stiamo andando avanti anche per il progetto di rifacimento della piazza del centro e della via che circorda il centro storico, su cui ragioneremo meglio negli incontri con i professionisti nei prossimi giorni».