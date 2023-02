Asti-Cuneo, Bergesio, Lega: “Risultato positivo grazie alla collaborazione tra Regione e Ministeri”

“L’Asti-Cuneo va completata: ieri ne abbiamo avuto conferma dallo stesso Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ringrazio per aver compreso l’importanza dell’opera nell’ambito del potenziamento della viabilità non solo della provincia di Cuneo ma di tutto il Nord-Ovest”. Lo ha dichiarato il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio all’indomani del vertice, a cui ha partecipato, che si è svolto a Roma ieri tra il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi con il Ministro della Cultura Sangiuliano e il Viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, insieme alla società concessionaria dell’Asti-Cuneo. Nel corso della riunione sono state approfondite le criticità di tipo documentale e tecnico espresse nei giorni scorsi dai tecnici del Ministero della Cultura, che hanno chiesto di potenziare gli interventi di mitigazione ambientale.

“Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini era stato chiaro: l’iter dell’ultimo lotto dell’Asti-Cuneo va sbloccato, anche a costo di portare la questione in Consiglio dei Ministri – afferma Bergesio -. E ieri il Ministro Sangiuliano ha sottolineato in modo altrettanto chiaro che l’opera deve andare avanti. Il Ministero e la Soprintendenza hanno inoltre evidenziato che il progetto dell’ultimo lotto può essere compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica nella sua formulazione attuale, che prevede il tracciato in esterno”.

“È stato un incontro positivo, e ringrazio il Ministro Salvini, il Ministro Sangiuliano e il Viceministro Rixi che hanno ben compreso le esigenze del nostro territorio, e il Governatore Cirio, che sta lavorando bene per concretizzare l’opera. La provincia di Cuneo attende da 30 anni questa via di collegamento e grazie all’impegno congiunto tra Parlamento, Provincia, Regione e Ministeri finalmente sarà possibile superare anche gli ultimi passaggi”, conclude il Senatore Bergesio.